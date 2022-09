Realme Watch 3 Pro: mancano poche ore al lancio, ma il prezzo è già online

Realme presenterà presto il nuovo Watch 3 Pro. L'evento di lancio è fissato al prossimo 6 settembre: poche ore ci separano, dunque, dallo scoprire tutto ciò che il nuovo smartwatch premium ha da offrire, ma ciò non ferma le indiscrezioni, che questa volta hanno a che fare con il prezzo del dispositivo.

Trapela il prezzo di Realme Watch 3 Pro a pochi giorni dal lancio

Stando a quanto emerso in rete di recente (e come potrete osservare dall'immagine che allegheremo a breve) Realme Watch 3 Pro sarà commercializzato in India al prezzo di 5.499 rupie, ovvero circa 69€ al cambio. Il prezzo sarebbe stato svelato in anticipo dall'e-commerce Flipkart, che avrebbe già permesso di effettuare l'ordine dello smartwatch.

Parte delle caratteristiche di Realme Watch 3 Pro sono state già svelate dal produttore stesso, che nelle scorso settimane ha allestito sul suo sito ufficiale una pagina dedicata alla new entry e condiviso delle immagini che ne hanno rivelato alcuni dettagli. Sappiamo, ad esempio, che lo smartwatch avrà uno schermo AMOLED da 1,78″ con angoli arrotondati e offrirà certificazione IP68 contro liquidi e polvere, supporterà le chiamate telefoniche e sarà dotato di GPS integrato.

Volete scoprire tutte le caratteristiche di Realme Watch 3 Pro? Date un'occhiata al nostro articolo dedicato in cui abbiamo abbiamo raccolto tutti i dettagli su design, specifiche tecniche, disponibilità e prezzo del prossimo smartwatch premium firmato Realme!

