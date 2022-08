Realme Watch 3 Pro in arrivo: display AMOLED, chiamate, GPS e altro

Dopo il debutto in Italia di Realme Watch 3, il colosso della tecnologia si prepara al lancio della proposta premium del suo apprezzatissimo indossabile. Stiamo parlando di Realme Watch 3 Pro e pare proprio che il lancio sia molto vicino: l'azienda ha infatti allestito sul suo sito ufficiale una pagina dedicata al dispositivo, mostrandone in anteprima parte del design e delle sue caratteristiche tecniche.

In questo articolo, facciamo il punto della situazione su tutto ciò che emerso finora tra indiscrezioni e comunicazioni ufficiali su design, specifiche tecniche, disponibilità e prezzo di Realme Watch 3 Pro.

Realme Watch 3 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e specifiche tecniche

L'immagine teaser condivisa da Realme mostra un'anteprima di Watch 3 Pro. Lo smartwatch, come dichiarato dalla stessa azienda, sfoggerà un “ampio display AMOLED” leggermente curvo del quale, però, non sono state ancora annunciate le dimensioni. La cassa sarà di forma quadrata, avrà angoli arrotondati e un pulsante sul lato destro.

Al momento non si hanno ancora molte informazioni riguardo le funzionalità di Realme Watch 3 Pro, anche se sembra piuttosto scontato aspettarsi un ampliamento del set di funzionalità e tecnologie viste sul modello base che ha debuttato in Italia proprio qualche giorno fa, ovvero Realme Watch 3.

Come confermato dalla stessa Realme, tuttavia, il nuovo smartwatch supporterà le chiamate telefoniche (anche se non è ancora chiaro se si tratti di un dispositivo con LTE o se sarà possibile effettuare telefonate tramite Bluetooth) e che sarà dotato di GPS integrato. Il che non è una vera e propria sorpresa, dal momento in cui la variante base ne è sprovvista e il modello Pro dello scorso anno già implementava la tecnologia di tracciamento indipendente.

Realme Watch 3 Pro – Disponibilità e prezzo

Realme non ha ancora comunicato la data di lancio di Watch 3 Pro, nonostante sul sito ufficiale del brand sia già attiva la landing page dedicata al prossimo smartwatch premium. Ciò lascia pensare che il debutto del dispositivo non sia poi così lontano, anzi. Probabilmente salirà sullo stesso palco di Realme 9i 5G, il cui evento di lancio è atteso per il prossimo 18 agosto in India.

Per quanto riguarda il prezzo, ci aspettiamo un costo leggermente più elevato di quello di Realme Watch 3, che ricordiamo essere disponibile in Italia al prezzo di 69,90€.

