JIMMY H10 Pro è l’aspirapolvere wireless più potente al mondo | IFA 2022

La fiera tecnologica di Berlino si sta rivelando ricca di sorprese sia per quanto riguarda smartphone, PC e tablet ma anche per il settore dei prodotti tech per la casa. La compagnia cinese JIMMY è uno dei brand più apprezzati al mondo quando si parla di pulizie intelligenti ed ora ha in serbo una nuova sorpresa direttamente da IFA 2022. JIMMY H10 Pro è il suo aspirapolvere wireless più potente: il miglior alleato per le pulizie di tutti i giorni!

JIMMY H10 Pro ufficiale ad IFA 2022: ecco il nuovo aspirapolvere senza fili tutto potenza e stile

Il palcoscenico di IFA 2022 è di certo quello più adatto per un prodotto tech come quello di JIMMY. Ormai il settore della domotica e quello delle pulizie intelligenti sono diventati parte integrate sia del mercato che della vita quotidiana di ognuno di noi. A questo giro l'azienda asiatica ha lanciato JIMMY H10 Pro, il suo aspirapolvere wireless senza fili più potente, equipaggiato con un motore brushless da 600W in grado di offrire una potenza di aspirazione fino a 245 AW.

Il nuovo aspirapolvere senza fili è dotato anche di un sistema di filtrazione orizzontale super efficiente Dual Cyclonic, che separa la polvere dall'aria catturando in modo efficace le particelle di grandi dimensioni e fino al 99,9% di polvere fine (evitando di inquinare l'aria).

Allo stato attuale la potenza di 245 AW di H10 Pro supera anche nomi blasonati come quello di Dyson (il modello V15 arriva fino a 230 AW). La potenza di aspirazione elevata non va ad impattare sull'autonomia, la quale si assesta sui 90 minuti di utilizzo (in modalità Eco). La batteria è una soluzione removibile ad 8 celle da 3.000 mAh.

JIMMY H10 Pro è un dispositivo di fascia alta ed offre funzionalità smart utili per supportarci durante le pulizie. Il sensore dedicato al monitoraggio della polvere mostrerà chiaramente il livello di sporco delle superfici su cui passiamo; questo è possibile grazie al pratico display LCD integrato, su cui possiamo visualizzare vari parametri.

In modalità Auto, l'aspirapolvere senza fili è in grado di riconoscere le superfici, in modo da regolare la potenza di aspirazione. Le luci LED presenti sulla spazzola motorizzata permettono di avere sempre una panoramica chiara delle zone da pulire. Le notifiche vocali avvisano l'utente della modalità in uso oppure quando è il momento di caricare la batteria (e non solo).

Per concludere, il tubo flessibile di JIMMY H10 Pro permette al vacuum cleaner di raggiungere anche i punti più ostici senza il minimo sforzo!

Al momento non conosciamo ancora prezzo del nuovo aspirapolvere ma l'uscita è fissata per il 9 settembre: non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Le altre novità di JIMMY ad IFA 2022

Le novità di JIMMY non finiscono qui: l'azienda cinese ha mostrato altri prodotti interessanti durante la fiera berlinese. Si tratta di una friggitrice ad aria, perfetta per chi vuole cucinare in modo leggero ma con gusto, un robot da cucina ed un nuovo asciugacapelli.

Partiamo proprio da quest'ultimo JIMMY F8: si tratta di un phon ultrasonico con nano ioni d'acqua che nutrono e rafforzano i capelli. Rispetto alla generazione precedente, il nuovo arrivato offre lo stesso flusso d'aria da 18 L/s ma stavolta con un motore da 1600W. Massima attenzione alla sicurezza grazie al controllo costante della temperatura, in modo da evitare problemi di surriscaldamento.

Il dispositivo offre 4 modalità di utilizzo (Caldo, Freddo, Alternato ed Eco), tre velocità e tre livelli di intensità di calore. Inoltre sono presenti un touch screen LED per un'esperienza d'utilizzo più comoda ed interattiva e nuovi accessori (un beccuccio 2 in 1 ed un diffusore con elica).

Passando alla cucina, JIMMY ha presentato la friggitrice AP51 Air Fryer: non è ancora in produzione ma promette bene. Si tratta di un modello caratterizzato da un cestello abbastanza ampio (in grado di contenere anche due hamburger), 12 modalità di cottura, 5 modalità dedicate alla cottura della carne e la funzione di essiccatore.

Infine è stato mostrato il robot da cucina CF7 Multicooker, dispositivo dotato di un pratico display touch e in grado di arrivare fino ad una temperatura di 140°C. È presente la funzione di auto-pulizia e può fungere da bilancia per gli alimenti. Ciliegina sulla torta, sono presenti molteplici ricette suddivise per nazioni (ce ne sono 7 in totale) ed è possibile scegliere una ricetta semplicemente sulla base di un elemento principale da utilizzare come ingrediente.

