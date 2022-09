Honor MagicBook V14 pronto alla versione 2022: ecco la data

Una delle serie più apprezzate della gamma laptop di Honor è senza dubbio MagicBook V14, che presto si aggiornerà alla versione 2022. Il precedente modello presentava specifiche tecniche inedite, ma sarà così anche per il nuovo, oppure vedremo semplicemente un aggiornamento di queste?

Honor MagicBook V14 2022 insieme a X40: cosa aspettarsi dal nuovo laptop?

Cosa aspettarsi, dunque, dalle nuove serie di notebook di Honor? Prendendo per prima la nuova gamma MagicBook V14 2022, il brand punterà a confermare le caratteristiche premium viste già nel 2021, con display super definiti, magari anche la conferma della doppia webcam ed un alto refresh rate. La novità potrebbe esserci nel chipset, visto che ci aspettiamo la dodicesima generazione Intel Core serie H, magari divisa nella GPU in due versioni come già accaduto.

Il sistema operativo sarà Windows 11, che curiosamente ha debuttato proprio su questo modello, quindi bisognerà capire le novità software quali saranno. Probabile che vedremo integrate le nuove feature che MagicOS, il sistema interconnesso del brand, ha già fornito per la nuova serie MagicBook base, che qui possono essere maggiormente elevate, magari con nuove modalità di condivisione con gli smartphone dell'azienda.

Ma quando arriverà il nuovo notebook Honor? Il brand ha fissato un evento generale per il prossimo 15 settembre 2022, dove lancerà anche l'atteso X40, che si preannuncia uno smartphone migliore di quanto si pensi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il