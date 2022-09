Questa è Pixel, la tastiera meccanica che potete personalizzare da cima a fondo con i Lego

Da MelGeek, un gruppo di ragazzi specializzato nella creazione di tastiere meccaniche innovative, arriva Pixel, la prima tastiera meccanica al mondo compatibile con i prodotti Lego e completamente personalizzabile. Pronti ad innamorarvi?

Pixel è la prima tastiera meccanica al mondo compatibile con i prodotti Lego

La tastiera meccanica Pixel non è un prodotto Lego ufficiale, ma da quando i brevetti dell'azienda sul design dei suoi mattoncini ad incastro sono scaduti nel 1978, altre aziende sono state in grado di realizzare prodotti compatibili, seppur non ufficiali. Pixel è la prima tastiera meccanica al mondo compatibile con i prodotti Lego, e questi non includono solo le costruzioni, ma anche minifigure e strutture 3D che potete trovare in qualsiasi shop ufficiale.

Nonostante il layout dei tasti sia significativamente più compatto rispetto quello della maggior parte delle tastiere meccaniche, Pixel è tutto fuorché portatile. La tastiera presenta, infatti, un corpo molto robusto e generoso, fatto per essere personalizzato con i prodotti Lego.

La tastiera è completamente personalizzabile sia sulla parte frontale che sul retro. Ci si può sbizzarrire in centinaia di migliaia di modi fino a realizzare delle vere e proprie opere d'arte. Anche i copritasti sono personalizzabili e gli interruttori stessi sono sostituibili a caldo. Pixel viene fornita con luci RGB e supporto sia per la modalità wireless che cablata.

Non è ancora noto quando questa incredibile tastiera verrà spedita. Intanto, però, è possibile pre-ordinare il prodotto con un deposito rimborsabile di appena 1$ che permetterà, tra l'altro, di acquistare la tastiera meccanica Pixel al prezzo promozionale di 199$ anziché 269$. Al momento non è chiaro se il prodotto sarà disponibile anche in Europa, ma in attesa di ulteriori aggiornamenti, incrociamo le dita.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il