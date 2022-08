Realme GT 5G non resta indietro: buone notizie sugli aggiornamenti garantiti

È passato più di un anno dal lancio di Realme GT 5G. Mesi nel corso del quale il gigante della tecnologia ha – intanto – anche reso disponibile la seconda generazione della serie. Nonostante ciò, Madhav Sheth (per chi non lo sapesse, è il vicepresidente di Realme) è tornato a parlare dello smartphone, questa volta per riferire qualcosa di molto importante in merito agli aggiornamenti del sistema.

Realme GT 5G continuerà a ricevere aggiornamenti del sistema e patch di sicurezza

Nell'ultimo episodio di AskMadhav, serie YouTube con protagonista il vicepresidente di Realme, Madhav Sheth è tornato a parlare di GT 5G, il flagship killer che lo scorso anno ha tenuto testa a molti smartphone del segmento premium, proponendo tecnologie di alto livello ad un prezzo contenuto.

In particolare si è parlato di aggiornamenti, non solo del sistema ma anche di sicurezza. A tal proposito, Madhav Sheth ha confermato che Realme GT 5G dello scorso anno riceverà altri 2 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 3 anni di patch di sicurezza, assicurando dunque che le più importanti funzionalità che verranno introdotte con le prossime versioni di Android arrivino anche su questo smartphone.

Lo stesso trattamento è stato riservato a Realme GT 2 e GT 2 Pro, smartphone che, essendo stati lanciati quest'anno, possono godere di 3 anni di aggiornamenti del sistema e 4 anni di patch di sicurezza.

