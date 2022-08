Il monopattino L2 è il tuo comodo passaggio per la quotidianità

Quante volte aspettare i mezzi pubblici è noioso, magari anche un po' costoso e vorremmo poter fare spostamenti in autonomia senza doverci sfiacchire e senza rinunciare all'impronta green? Con il monopattino L2 questo è sicuramente molto più semplice, grazie all'offerta che ci porta GShopper con codice sconto.

Come risparmiare sul monopattino elettrico L2 in offerta

Il monopattino in questione si presenta stilisticamente molto simile a quanto visto sul mercato, specie nella fascia alta, quindi con struttura in alluminio leggera ma molto ergonomica. Abbiamo poi ruote abbastanza ampie da 10″, perfette per andare in strada senza problemi di sorta, ma anche con un carico di portata massimo di 120 kg.

Passando al lato elettrico, abbiamo un motore da 350W, a cui si abbina un'ottima batteria da 36V/10.4 Ah, che permette a chi lo guida di ottenere un'autonomia massima di 40 km, sufficienti per tratti urbani. Non manca poi un display LCD che permette di regolare velocità e monitorare l'autonomia. A tutto ciò è anche abbinato un faro LED per le passeggiate notturne.

Per poter acquistare il monopattino elettrico L2 in offerta, vi basterà semplicemente applicare il codice sconto fornito da GShopper, oltre che di usufruire della comoda spedizione dall'Europa. Trovate il box qui in basso, con tanto di Coupon da poter riscattare ed ottenere il prezzo scontato: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

