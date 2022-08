AirAux AA-BTS7 sono le cuffie a conduzione ossea che si trasformano anche in MP3!

Offrono un'esperienza audio di qualità, senza però rinunciare al comfort e alla sicurezza. Il loro design impermeabile e resistente alla polvere le rende particolarmente adatte per gli sportivi, che possono così allenarsi liberamente e senza preoccupazioni. Di cosa stiamo parlando? Delle cuffie a conduzione ossea AirAux AA-BTS7, adesso disponibili ad un prezzo ancora più conveniente grazie all'offerta dedicata! Ecco tutti i dettagli.

AirAux AA-BTS7, gli auricolari a conduzione ossea da utilizzare anche come MP3

AirAux AA-BTS7 sono degli innovativi auricolari a conduzione ossea che mirano ad offrire un'ottima esperienza di ascolto garantendo, allo stesso tempo, la sicurezza di chi li indossa. Il particolare design di questi auricolari, infatti, lascia libere le orecchie, permettendo all'utente di sentire i rumori e i suoni provenienti dall'ambiente circostante, senza però compromettere la sua esperienza d'ascolto.

Questi auricolari funzionano, infatti, trasmettendo delle piccole vibrazioni sulle ossa poste tra mascella e mandibola, proprio vicino l'orecchio, lasciando dunque libero il timpano e propagando il suono direttamente nel canale uditivo. Le AirAux AA-BTS7 presentano un altro aspetto molto interessante: possono anche essere utilizzate a mo' di MP3, essendo dotate di 32 GB di spazio di archiviazione interna. Potete quindi caricare tutte le vostre canzoni preferite e ascoltarle senza la necessità di portarvi dietro lo smartphone, una soluzione molto utile chi vuole allenarsi in libertà senza però rinunciare alla musica.

Infine, ma non meno importante, gli auricolari offrono tecnologia di cancellazione del rumore durante le chiamate, per cui oltre a garantire un'ottima esperienza audio, riusciranno anche ad offrire una esperienza voce cristallina e priva di interferenze.

