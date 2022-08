iPhone 14 sta arrivando: Apple svela la data di presentazioni della nuova serie

Abbiamo assistito al lancio del nuovo pieghevole targato Xiaomi (con tanto di fotocamere Leica), la serie OPPO Reno 8 sta arrivando in Italia e i principali brand asiatici in generale non accennano a mollare la presa. Mentre continuano ad arrivare modelli top e mid-range di tutti i tipi nel mondo Android, ecco che Apple è pronta a fare la sua mossa: Cupertino ha annunciata la data del suo prossimo keynote dove assisteremo alla presentazione dei prossimi iPhone 14 (e non solo)!

iPhone 14, Apple Watch 8 e non solo: la data di presentazione del nuovo keynote di Cupertino

Il principale rivale dei top di gamma Android e del mondo tech cinese sta arrivando. L'evento Apple è fissato per il 7 settembre, con un keynote trasmesso in streaming tramite i canali ufficiali di Cupertino. La data di presentazione della serie iPhone 14 è stata svelata ed ora non resta che attendere il fatidico giorno per scoprire che cosa ci riservano i nuovi modelli del brand statunitense.

Ma cosa ci aspetta dall'evento più atteso dell'anno per i fan di Cupertino? Ovviamente il debutto degli smartphone top, ma anche l'arrivo di Apple Watch Series 8 (ed altri indossabili) e presumibilmente di una nuova generazione di AirPods Pro.

Per quanto riguarda iPhone 14 base, non dovrebbero esserci grandi novità rispetto all'attuale serie. I veri modelli di punta sarebbero invece le versioni 14 Pro, con varie migliorie tecniche ed estetiche (ad un prezzo salato, secondo gli insider); i flagship dovrebbero mancade in pensione il notch in favore di uno stile tutto nuovo (ma sempre con Face ID integrato).

