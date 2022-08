Honor Pad 8 è già Global: arriverà anche in Europa?

Dopo averlo visto nel mercato cinese, Honor Pad 8 compie già il passo verso quello Global. Il tablet mid-range della compagnia si presenta dunque con le sue interessanti specifiche tecniche, ma restano ancora dubbi su un possibile lancio in Europa.

Honor Pad 8 Global: i punti salienti ed il prezzo del tablet mid-range

Del nuovo tablet Honor ciò che risalta maggiormente è il display, in quanto stiamo parlando di pannello da 12″ 2K WUXGA+ con profondità 10-bit, non propriamente ciò che definiremmo un modello medio gamma ma di spessore più alto. Ciò che però lo ridimensiona nella sua fascia di prezzo è sicuramente il chipset, dato che troviamo uno Snapdragon 680, che possiamo comunque definire una sicurezza in termini di prestazioni.

Più che la batteria, un modulo da 7.250 mAh, ciò che convince di questo Honor Pad 8 è il comparto audio, visto che troviamo supporti al DTS:X e all'Hi-Res Audio, grazie ai suoi 8 speaker stereo. Tra l'altro, c'è anche la piena compatibilità allo stylus di Honor e alle tastiere Bluetooth. Anche il software è adeguatamente aggiornato con Magic UI 6.1 basata su Android 12.

Honor Pad arriva dunque nel mercato malesiano al costo di circa 310€ (1.399 ringgit malesi) per l'unica variante da 6/128 GB. Il fatto che sia uscito fuori dalla Cina può far ben sperare per un possibile approdo in Europa, entrando in competizione con l'ottimo Realme Pad ma anche con i vari tablet Samsung medio gamma, dato che molto potrebbe fare il suo ampio display.

