India vs Cina: dopo Xiaomi, anche vivo finisce indagata

Che India e Cina non si vedano di buon occhio non lo scopriamo certo oggi. Sono decenni che vanno avanti contese di tipo territoriale, specialmente da quando nel 2020 i militari delle due nazioni si sono nuovamente scontrati nel Ladakh. Da allora, in India è nato un sentimento anti-Cina, sfociato in veri e propri boicottaggi ai danni di aziende quali Xiaomi, OPPO e vivo, e persino episodi di vandalismo. Anche lo stesso governo indiano non è stato da meno, promulgando leggi e regolamenti che hanno messo i bastoni fra le ruote alle compagnie della Cina. Per esempio il ban di centinaia di app cinesi, il blocco delle approvazioni di smartphone cinesi o anche il ban di Huawei e ZTE.

L'India indaga il brand cinese vivo per traffico illecito di denaro

Una situazione paradossale, se si pensa che la top 5 dei principali produttori di smartphone in India è composta da Xiaomi, Realme, vivo e OPPO (oltre che da Samsung). Ma a quanto pare al governo indiano non interessa granché l'andamento del mercato, come dimostra il colossale sequestro monetario attuato proprio ai danni della leader Xiaomi. Ma non è finita qua per le compagnie cinesi, perché in queste ore le autorità indiane stanno indagando sull'operato di un altro brand, ovvero vivo.

Atti vandalici in India ai danni di store vivo e OPPO

L'indagine condotta dall'Enforcement Directorate, agenzia indiana per la lotta alla criminalità finanziaria (la stessa che ha condannato Xiaomi), è partita con ricerche e irruzioni in 44 uffici di vivo e consociate in tutta l'India. Il motivo è per il sospetto che la compagnia starebbe attuando operazioni di riciclaggio di denaro nel mercato nazionale. La conferma è arrivata a Reuters tramite un alto funzionario di governo e un dirigente di settore, mettendo in atto la legge Prevention of Money Laundering Act. Per il momento i dettagli finiscono qua, ma probabilmente ne sapremo di più nei prossimi giorni.

