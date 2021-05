Nuovo problema occorso per i brand cinesi su suolo indiano. Infatti, l'India ha sospeso per molti mesi le autorizzazioni all'importazione di dispositivi elettronici provenienti dalla Cina e con tale blocco per le approvazioni, ha rallentato le presentazioni ed il lancio di brand come Xiaomi, OPPO, vivo ma non solo.

Xiaomi, vivo e OPPO: non solo la Cina danneggiata dal blocco delle approvazioni per i dispositivi elettronici dell'India

Stando al report di Reuters, il governo indiano avrebbe bloccato le approvazioni per l'importazione di moduli Wi-Fi dalla Cina. Questo purtroppo ha fatto in modo che i produttori cinesi trovassero non pochi problemi in quanto il lancio di prodotti viene di conseguenza terribilmente ritardato. Ma non solo prodotti in via di produzione, ma anche prodotti fatti e finiti come speaker Bluetooth, auricolari TWS, smartphone, smartwatch e notebook, cioè tutti quelli che ospitano proprio moduli di connessione wireless.

Pare però che non siano solo brand come Xiaomi, OPPO e vivo ad essere danneggiate dal blocco delle approvazioni dell'India, ma anche brand sudcoreani e addirittura provenienti dall'USA come Dell e HP, che secondo le fonti interne starebbero affrontando questi problemi sin dal novembre 2020 da parte del WPC (Wireless Planning and Coordination) e che attualmente ci siano oltre 80 domande di autorizzazione ancora da approvare. I brand coinvolti non hanno rilasciato alcun commento in merito, ma non è escluso possano esprimersi tra non molto.

Certo è che l'India sta vivendo un momento storico molto difficile e questi rallentamenti non portano altri che problemi agli addetti ai lavori che si vocifera siano in enorme difficoltà a livello commerciale, quindi il problema diventa ambivalente.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu