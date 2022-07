OPPO K10, la saga continua: in arrivo la Vitality Edition

OPPO pare non voglia chiudere la serie K10, che sia questa Global o Cina. Parlando della seconda, apprendiamo l'esistenza di OPPO K10 Vitality Edition, un mid-range con specifiche tecniche ben rodate che potrebbe arrivare molto a breve.

OPPO K10 Vitality Edition: chipset Snapdragon e ampia batteria

La notizia in merito al nuovo esponente della serie K10 arriva da un leak di Bald Panda, che ci mostra un talloncino di messa in vendita del prossimo smartphone OPPO. Come si può vedere, troveremo un chipset Snapdragon 778G, chipset presente su tantissimi medio gamma, ma anche un taglio di memoria da 12/256 GB, ormai sempre più integrato nelle soluzioni non top.

A questo, aggiungiamo una batteria da 5.000 mAh, di cui però non se ne conosce ricarica. In realtà, non conosciamo purtroppo anche altri dettagli in merito all'OPPO K10 Vitality Edition, ma partendo dal presupposto del SoC, possiamo valutare un'assonanza con K9s, quindi con una ricarica di media entità e forse anche un sensore da 64 MP, ma chiaramente è tutto da confermare. Lato display aspettiamoci un pannello LCD a 120 Hz, ma nulla si può dare per scontato.

Non sappiamo purtroppo quando K10 Vitality Edition sarà sul mercato, ma ipotizziamo che il mese di agosto 2022 possa essere quello propizio, visto anche che abbiamo già un elemento di “vendita” del dispositivo, il cui prezzo potrebbe aggirarsi poi intorno ai 200/250€.

