MediaWorld Sconto Subito, torna la promo folle: risparmia fino a 400€ sul meglio del tech!

La promozione più folle dello store è tornata, sia online che nei punti vendita fisici. Stiamo parlando di Sconto Subito, l'iniziativa targata MediaWorld che permette di risparmiare fino ad un massimo di 400€ su tantissimi prodotti Samsung, iPhone, MacBook, Xiaomi e non solo. L'occasione dell'estate arriva oggi: da prendere al volo assolutamente!

Sconto Subito MediaWorld, come funziona la promo: una valanga di offerte e sconti fino a 400€

Come anticipato in apertura, la promozione Sconto Subito di MediaWorld è tornata anche per il mese di luglio 2022 ed è disponibile sia in negozio che online. Sono quindi giorni di fuoco, fino al 4 luglio, con una miriade di occasioni per risparmiare su elettrodomestici, telefonia, PC, fotocamera, mobilità elettrica, TV e tanto altro ancora! Vi segnaliamo che lo sconto è visibile direttamente nel carrello. Di seguito trovate le soglie di prezzo da rispettare per ottenere il massimo risparmio:

75€ di sconto per una spesa di almeno 500 euro;

per una spesa di almeno 500 euro; 150€ di sconto per una spesa di almeno 1.000 euro;

per una spesa di almeno 1.000 euro; 400€ di sconto per una spesa di almeno 2.000 euro.

In basso è presente il link dedicato alla pagina dell'evento Sconto Subito, dove trovate tutti i termini e le condizioni, insieme alle categorie in promo. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per amor di precisione vi segnaliamo che la promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili on-line AD ESCLUSIONE di tutti quelli che partecipano alle iniziative: “RED FRIDAY GRAN FINALE”, “LA CASA PER ME”, “SPECIALE DRONI”, “SPECIALE IMETEC BELLISSIMA”, “SMALL & MEDIUM BUSINESS MAC”, “TECNOLOGIA SEMPRE CON TE” e ”LA CUCINA DEI TUOI SOGNI”, tutti i prodotti che partecipano alla promozione online “SOLO PER OGGI”, “SOLO PER IL WEEKEND” e “SPECIALE PARTENZE”, tutti i prodotti del Piccolo Elettrodomestico a marchio SMEG, MIELE, DYSON e IROBOT, tutti i prodotti del Grande Elettrodomestico a marchio MIELE e LIEBHERR, tutti i prodotti della linea FAB di SMEG che trovate in allegato, i prodotti ad INCASSO a marchio SAMSUNG che trovate in allegato, tutte le CONSOLE, i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta &Vinci, le polizze, le liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Ecco alcune delle offerte dedicate alla promozione MediaWorld Sconto Subito di luglio

La nuova promozione Sconto Subito vale su tantissimi prodotti presenti nel catalogo di MediaWorld: ecco alcune occasioni per risparmiare!

Ovviamente, per ottenere lo sconto massimo potrete anche unire più prodotti in modo da arrivare ad una spesa di 2000€ e risparmiare ben 400€!

