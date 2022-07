Prenditi cura della tua casa con JIMMY: arrivano le offerte Prime Day!

Con l'arrivo dell'evento più atteso dell'anno i brand più importanti hanno dato il via agli sconti: i Prime Day sono questo, ossia un momento pensato per il massimo risparmio ed un'iniziativa da attendere con entusiasmo! Se siete in cerca di una soluzione per le pulizie di casa, ovviamente con un pizzico di tech, JIMMY ha la risposta che fa al caso vostro: i migliori aspirapolvere senza fili della compagnia sono in offerta su Amazon ad un prezzo speciale dedicato ai Prime Day 2022!

Tutte le offerte JIMMY per il Prime Day 2022: i migliori aspirapolvere senza fili in sconto su Amazon

Tra i prodotti JIMMY in sconto non mancano soluzioni più accessibili e terminali top, in entrambi i casi proposti in offerta. Uno dei modelli più interessanti è senza dubbio l'aspirapolvere senza fili JIMMY H9 Pro, un dispositivo pensato per rendere più veloci ed efficienti le pulizie di casa. Dotato di un motore brushless da 600W ed una potenza di aspirazione da 200AW, è in grado di offrire fino ad 80 minuti di autonomia con un tocco di stile.

Un altro modello da non prendere sotto gamba è senza dubbio JIMMY HW8 Pro: oltre ad essere un potente aspirapolvere, funge anche da lavapavimenti ed è capace contrastare anche lo sporco più ostinato. Un modello premium completo ed elegante, perfetto per tutti i tipi di pavimento.

Per conoscere tutte le occasioni targate JIMMY, in basso trovate il link alla pagina dello store ufficiale del brand su Amazon. Inoltre è presente l'elenco con i vari aspirapolvere senza fili in offerta per il Prime Day 2022: massima pulizia con JIMMY, spendendo meno! Se non visualizzate correttamente i box presenti qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato al Prime Day, con tanti consigli e tutti i dettagli dell'evento più atteso dell'anno!

Articolo sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il