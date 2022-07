Jumper EZbook S5 GO in offerta: portalo ovunque senza pensieri!

Quando si tende ad avere giornate fuori casa, specie per lavoro o studio, si ha bisogno di una macchina affidabile da portare sempre con sé. Spesso però anche i modelli più compatti possono risultare scomodi, ma con il notebook Jumper EZbook S5 GO, ora in offerta con codice sconto su Geekbuying, la portabilità diventa davvero semplice.

Codice sconto Jumper EZbook S5 GO: come risparmiare sul notebook in offerta

Il notebook Jumper si presenta come detto compatto e leggero, visto che si ritrova un peso di soli 920 grammi ed uno spessore di 19 mm, che permette quindi di portarlo un po' ovunque. Questa compattezza favorisce la possibilità di avere un display da 11.6″, utile per qualsiasi operazione di studio o produttività leggera senza risultare ingombrante.

E parlando proprio di studio e produttività leggera, il processore Intel Celeron N3350 permette di ovviare alle operazioni più comuni, come la modifica di documenti o la lettura di questi. Non manca una buona batteria da 30.4 Wh, così come varie porte come USB 3.0, 2.0, jack 3.5 mm, Mini HDMI e ingresso per Schede MicroSD fino a 128 GB. Il sistema operativo presente è Windows 10 Home.

Per chi vuole acquistare dunque Jumper EZbook S5 GO, può rifarsi all'ottima offerta proposta da Geekbuying con codice sconto, che lo porta ad un prezzo molto competitivo. Il tutto, come spesso accade, con spedizione dall'Europa. Trovate il box con il Coupon da usare qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

