Il compleanno di Geekbuying continua con offerte e coupon per tutti i gusti!

Siamo ufficialmente entrati nel mood di festa per Geekbuying che, per i suoi 10 anni, non manca di portarci offerte imperdibili con Coupon e sconti di grande livello. Infatti, lo store ha indetto varie modalità di risparmio ottenibili tramite codici dedicati, modalità di pagamento e tanto altro!

Geekbuying 10th Birthday: tutte le offerte e le iniziative per il compleanno dello store

Come si struttura dunque il compleanno di Geekbuying? Come spesso accade per questo store, le iniziative sono veramente tantissime e sono tutte mirate ad un grande risparmio su una vastità di prodotti. Per conoscerli tutti, vi riportiamo di seguito le varie categorie, così da non perdervi nulla di questa super promozione.

Coupon generici

Una delle peculiarità degli eventi Geekbuying sono sicuramente i Coupon generici che lo store dedica relativamente alla promozione che porta avanti. Questi codici sono strutturati in modo da ottenere sconti in base alla soglia di spesa che si fa, andando a ridurre il prezzo di acquisto in maniera significativa. Di seguito li trovate tutti, con tanto di link alla landing page.

GKB10TH4 sconto 50$ su una spesa di 600$

sconto 50$ su una spesa di 600$ GKB10TH3 sconto di 25$ su una spesa di 300$

sconto di 25$ su una spesa di 300$ GKB10TH2 sconto di 10$ su una spesa di 100$

sconto di 10$ su una spesa di 100$ GKB10TH1 sconto di 3$ su una spesa di 30$

Offerte Geekbuying con Coupon dedicati

Se volete invece acquistare un prodotto specifico e volete risparmiare su questo, Geekbuying porta una serie di dispositivi e mezzi per la mobilità elettrica in offerta grazie a codici sconto dedicati. La selezione è molto interessante e si può trovare davvero di tutto, dalle bici elettriche ai tablet, senza dimenticare i robot aspirapolvere.

Offerte per categorie di prodotti

Per chi invece vuole avere più margini di scelta e trovare il prodotto che più interessa, può rifarsi alle varie categorie che Geekbuying mette a disposizione per gli utenti. Potete trovare prodotti per lo smart home, gli esterni, stampanti 3D, elettronica di consumo e periferiche come TV Box o laptop. Insomma, c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Di seguito l'elenco con le varie categorie.

Paga a rate con Klarna e risparmia!

Chiude la carrellata di iniziative per il compleanno di Geekbuying anche una promo molto invitante riguardante la modalità di pagamento. Infatti, scegliendo di affidarvi al pagamento a rate di Klarna, potete ottenere golosi sconti per soglia di spesa. Infatti, si possono risparmiare 10$ su una spesa di 100$, 50$ su un minimo di 400$ e infine 100$ su 800$. Ricordiamo però che c'è un limite di 1.000 ordini per questa iniziativa, quindi affrettatevi!

Queste erano dunque le iniziative per il decimo anniversario di Geekbuying, che possiamo dire non lascia scontento davvero nessuno. Nel caso foste interessati a seguire le varie offerte che propone lo store giorno per giorno, vi lasciamo anche l'accesso al canale dedicato, così da non perdervi nessuna iniziativa. N.B. Per tutti i link che vedete, se non dovete visualizzarli correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

