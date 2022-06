Questo mini robot Xiaomi vi farà innamorare: è uno speaker Bluetooth ma scatta anche selfie

Quello di cui stiamo per parlarvi è semplicemente un altro dei tanti gadget Xiaomi che vi faranno perdere la testa. Piccolo, simpatico e colorato, questo tenerissimo Robot è in realtà un potente mini speaker Bluetooth con microfono integrato e che può fungere anche da telecomando wireless per scattare selfie a distanza senza utilizzare le mani o chiedere l'aiuto di qualcuno: Xiaomi YouPin colpisce ancora!

Xiaomi 3life Creative Robot vi stupirà, tanta potenza e funzionalità dentro un corpo così piccolo!

Xiaomi 3life Creative Robot è uno speaker Bluetooth che conserva le sembianze di un piccolo quanto tenero robot. Con un peso di appena 8.3g, questo piccoletto promette in realtà un audio potente e un'esperienza di qualità. La sua batteria garantisce fino a 9 ore di utilizzo, mentre il microfono integrato permette di effettuare chiamate in vivavoce senza utilizzare lo smartphone.

Oltre ciò, Xiaomi 3life Creative Robot può anche essere utilizzato come telecomando wireless per scattare foto con lo smartphone, basterà cliccare sul pulsante di riproduzione posizionato al centro del mini altoparlante.

