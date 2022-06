HAYLOU PurFree BC01: i nuovi auricolari a conduzione ossea arrivano su Amazon con 35€ di sconto

Ideali per chi pratica sport, chi si perde nella frenesia della vita di tutti i giorni spostandosi continuamente da un posto all'altro e per chi, molto più semplicemente, desidera degli auricolari innovativi e di qualità. Gli HAYLOU PurFree BC01 sono degli auricolari a conduzione ossea che riusciranno a sorprendervi sotto diversi punti di vista, garantendo praticità, ergonomia, qualità e sicurezza. Il tutto ad un prezzo davvero ottimo grazie all'applicazione di un codice sconto dedicato su Amazon!

HAYLOU PurFree BC01 sono gli innovativi auricolari a conduzione ossea, trasmettono il suono senza comprimere le orecchie

Haylou è un'azienda che mira a ispirare gli utenti a sfidare se stessi, esplorare il loro potenziale fino a trovare un sé migliore. Il suo portafoglio di prodotti spazia dall'audio wireless, agli smart wearable, all'IOT e altri dispositivi pensati per migliorare la vita di tutti i giorni. Tra i suoi prodotti rientrano proprio gli auricolari HAYLOU PurFree BC01.

Vincitori del Red Dot Award di quest'anno, i PurFree BC01 si distinguono per il design ergonomico e robusto, che rende questi auricolari comodi da indossare anche mentre si è in movimento e si pratica dell'attività fisica. Il filo che funge da scheletro è realizzato con un materiale super resistente che ne impedisce la deformazione anche dopo numerosi utilizzi, mentre la copertura in silicone assicura che il dispositivo rimanga delicato e asciutto al contatto con la pelle.

HAYLOU PurFree BC01 sono degli auricolari con trasmissione del suono a conduzione ossea. Questo significa che il suono viene trasmesso direttamente al nervo uditivo attraverso l'osso, senza passare attraverso il condotto uditivo, e trasmesso direttamente al nervo uditivo del cervello.

Questa particolare tecnologia di trasmissione del suono offre diversi vantaggi: anzitutto, non comprimendo le orecchie riduce i danni al timpano. In secondo luogo, non entrando nel condotto uditivo, non può introdurre lo sporco all'interno dell'orecchio e riduce, quindi, la crescita dei batteri. Infine, questa tecnologia rende gli auricolari HAYLOU PurFree BC01 molto più sicuri da indossare. Le orecchie restano libere, pertanto è possibile ascoltare meglio i suoni provenienti dalla realtà circostante e non perderne il contatto.

Questa tecnologia non compromette la qualità del suono, anzi risulta molto più concentrato, i dettagli più delicati. Gli auricolari sono poi dotati del chip Qualcomm QCC3044 e supportano la connessione simultanea con due dispositivi attraverso il Bluetooth.

Mentre la certificazione IP67 assicura che il dispositivo possa essere indossato e utilizzato anche in condizioni metereologiche avverse (pioggia) o in ambienti sabbiosi senza subire danni, la batteria degli HAYLOU PurFree BC01 garantisce fino a una settimana di utilizzo e offre fino a due ore di riproduzione musicale con appena dieci minuti di ricarica.

Se siete interessati, gli auricolari HAYLOU PurFree BC01 possono essere acquistati in offerta su Amazon, grazie al codice sconto dedicato (HAYLOUBC01). Inoltre cliccate su "Applica Coupon" subito sotto il prezzo, nella pagina del prodotto. In questo modo potrete risparmiare 35€ sul prezzo finale.

Articolo sponsorizzato.

