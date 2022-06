Recensione Oclean Endurance: lo spazzolino elettrico BEST-BUY!

Nei mesi scorsi ho avuto modo di provare il modello Flow di Oclean, uno spazzolino elettrico economico sì, ma curato nei minimi dettagli, con diverse modalità di rotazione ed una batteria infinita, che negli ultimi 6 mesi avrò caricato realmente solo due volte, assurdo.

Oggi l'azienda mi ha invitato a provare un nuovo modello, si chiama Endurance ed è dedicato a quella tipologia di utenti che non ha voglia di spendere grosse cifre per l'igiene orale ed è abituata al classico spazzolino del supermercato, da 2-4 euro circa. Questo modello ha le carte in regola per diventaare un best-buy assoluto, uomo avvisato…sapete il detto no?

Recensione Oclean Endurance

Contenuto della confezione

All'interno della confezione di vendita dell'Oclean Endurance il contenuto è piuttosto minimalista, come da tradizione d'altronde quando si deve mantenere il prezzo basso:

Oclean Endurance

Cavo USB-A / USB-C per la ricarica

1 testina originale con setole morbide

1 supporto da muro con biadesivo posteriore

Manualistica rapida tradotta anche in italiano

Design e Materiali

Oclean Endurance è realizzato, come di consueto, in plastica ma non ci si rende conto di trovarsi di fronte ad un prodotto economico, forse per via del design calandrato realizzato dall'azienda che rende il grip migliore rispetto ad uno con superficie completamente liscia ed in più elimina quella sensazione di cheap che si percepisce in altri prodotti suoi competitor.

Ed a proposito di competitor, questo prodotto di Oclean si inserisce nella stessa fascia di mercato di uno dei prodotti più venduti in assoluto nel settore degli spazzolini elettronici, ovvero l'Oral-B Vitality, prodotto da circa 30 euro o poco più, che ha macinato grandissime vendite grazie al suo prezzo competitivo.

Tanto per fare una comparativa, Oclean Endurance a livello di design differisce proprio per queste sue linee futuristiche e soprattutto per questa colorazione nera che lo rende più adatto da esporre nei bagni moderni che sempre più prendono piede nelle nostre case. Frontalmente il design è pulito ed ospita un unico pulsante di accensione e spegnimento che non possiede neanche un piccolo led di illuminazione. Ci sarà pure un motivo se è un prodotto economico, no?

Come al solito la testina si può rimuovere e sostituire molto facilmente e senza grosse complicazioni; le setole, come da tradizione, sono DuPont, morbide ed adatte anche ai denti e gengive più sensibili, come nel mio caso e, nonostante le vibrazioni dello spazzolino elettrico, non vi si presenteranno fenomeni di sanguinamento, di cui io personalmente soffro quando utilizzo setole dure o di scarsa qualità.

In più, come tutti gli altri modelli, anche questo Endurance è certificato IPX7 e può essere totalmente immerso in acqua e sciacquato senza problemi; unica raccomandazione, come al solito, è quella di essere attenti a chiudere ermeticamente il piccolo coperchio inferiore che nasconde la porta USB-C per la ricarica.

Caratteristiche e qualità della pulizia

In merito alla qualità di pulizia, beh non c'è molto da scendere nel dettaglio perchè questo non può che dipendere dalle vostre abitudini in merito di igiene orale. Quel che posso dirvi, tuttavia, è che le setole DuPont sono il fiore all'occhiello di questo prodotto di Oclean (e non solo, dal momento che tutti gli spazzolini dell'azienda utilizzano queste setole) e fa davvero la differenza in campo pratico, mettendovi a vostro agio sin dal primo lavaggio, caratteristica praticamente difficile da reperire su qualsiasi spazzolino appena acquistato.

Inutile precisare, quindi, che si tratta di un prodotto privo di funzionalità smart e che non è in grado di interfacciarsi con lo smartphone, cosa che invece fanno altri modelli dell'azienda come il nuovo X10, dotato addirittura di un bel display e di connettività su iOS e Android.

Tuttavia, tanto per darvi un dato tecnico di rilievo, questo Oclean Endurance possiede un motore in grado di offire fino a 36.000 RPM, valore molto alto e lievemente inferiore a prodotti che la stessa azienda vende a cifre fino a tre volte superiori; tale potenza, in più, è in grado di garantire fino a 7200 movimenti delle setole al minuto che, se abbinati al giusto movimento della vostra mano, possono assicurare un livello di igiene orale decisamente migliore rispetto al classico spazzolino manuale.

Autonomia

Per quanto riguarda la batteria, beh questo Oclean Endurance possiede a bordo un'unità da 800 mAh, ricaricabile via cavo in circa 4-5 ore. L'autonomia è molto buona, seppur non sia suo estremo punto di forza.

Ipotizzando due lavaggi al giorno di circa due minuti ciascuno, la durata stimata è di circa 30 giorni, non una delle migliori sul mercato ma decisamente in linea con la fascia di prezzo e superiore, ad esempio, al solito Oral-B che ho usato per la mia comparativa.

Prezzo e Considerazioni

Il prezzo di Oclean Endurance si aggira all'incirca intorno ai 30 euro, una fascia di mercato povera di prodotti con questi prezzi di listino, ma ricca di alternative che hanno subito un po' di svalutazioni nel corso del tempo; al momento, infatti, ci sono prodotti della stessa Oclean a prezzi simili con caratteristiche comparabili, come ad esempio lo stesso Flow che ho personalmente provato e di cui vi invito a leggere la recensione qui.

