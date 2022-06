E se Amazon Alexa avesse la voce di un parente defunto?

Se fino a qualche anno fa sembrava fantascienza, oggi avere nella propria vita la voce di assistenti vocali come Amazon Alexa è cosa comune per molti. Nel 2020 si contavano qualcosa come 320 milioni di speaker smart nel mondo, numero destinato a raddoppiare entro il 2024 secondo gli analisti di settore. Ma per quanto la tecnologia sia spesso personalizzabile, lo stesso non si può dire per gli assistenti vocali, che per ovvie ragioni offrono un range molto limitato di voci fra cui scegliere.

E se la voce di Amazon Alexa potesse imitare quella di un'altra persona?

Ma è lo stesso Rohit Prasad, vice presidente senior di Amazon, a parlare di come cambierà la voce di Alexa. Come affermato in occasione di una conferenza a Las Vegas lo scorso mercoledì, l'obiettivo della compagnia di Jeff Bezos è quello di rendere l'assistente vocale uno strumento differente da quanto conosciuto finora. In poche parole, far sì che Alexa sia in grado di imitare la voce di persone reali, per far sì che l'assistente di Amazon sia “in grado di far durare i ricordi” visto che “tanti di noi hanno perso qualcuno che amavano“. La dimostrazione svolta alla conferenza ha visto un bambino chiedere ad Alexa se la nonna (defunta) potesse leggersi la fiaba del Mago di Oz e Alexa rispondere con la voce della nonna.

Rohit prosegue parlando dell'evoluzione delle tecniche di sviluppo di un motore vocale come quello che muove Amazon Alexa. Se finora ci volevano ore di registrazioni, le tecniche in fase di sviluppo permettono di creare una voce di alta qualità con meno di un minuto di registrazione. Ma non mancano le preoccupazioni sulle possibilità che ne potrebbero nascere, in particolare quando si parla di deep fake e imitazioni robotiche dell'umanità.

Secondo quanto affermato, quindi, sembra che l'intento sia quello di far imitare ad Alexa la voce di propri familiari e/o amici, anche se per ora i dettagli scarseggiano. Per il momento, poi, Amazon non si è pronunciato su quando rilascerà questa nuova funzionalità all'interno di Alexa.

