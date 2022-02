Realme Buds Air 3, la data di uscita è dietro l’angolo?

Dopo l'ottimo successo delle Buds Air 2, è tempo di prepararsi al debutto delle nuove Realme Buds Air 3, nuovi auricolari TWS con supporto ANC: ovviamente è impossibile non aspettarsi varie migliorie ed un prezzo ancora super goloso! In questo articolo raccogliamo tutte le indiscrezioni e le conferme, in modo da avere un quadro quanto più completo di quello che ci aspetta.

Aggiornamento 02/02: Realme Buds Air 3 sempre più vicine all'uscita, secondo un nuovo leak. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Realme Buds Air 3: che cosa sappiamo delle nuove cuffie TWS

Design e specifiche tecniche

Le nuove Realme Buds Air 3 sono in dirittura d'arrivo e le ultime indiscrezioni ce ne svelano il design e parte delle caratteristiche. Similmente al modello precedente dovremmo avere uno stile in-ear ed un corpo dotato di stelo, con una custodia a ciottolo. La prima immagine leak ci mostra un look essenzialmente invariato, ma una colorazione blu inedita (gli attuali auricolari sono acquistabili nelle versioni Closer Black e Closer White).

Inoltre OnLeaks – uno degli insider più affidabili sulla piazza – rincara la dose con un'ennesima immagine. Stando a quanto rivelato, gli auricolari arriveranno sia in versione Blue che White. A suggellare quanto visto, spuntano ora le prime immagini dal vivo di questi auricolari, che mostrano sì la livrea in blu ma con finitura lucida e non opaca come si credeva dai render precedentemente arrivati.

Lo stesso OnLeaks “conferma” che ritroveremo la tecnologia di cancellazione attiva del rumore ANC, già vista sulle precedenti Buds Air 2 e Buds Air Pro. Questa volta avremo notevoli miglioramenti, passando a ben 40 dB di riduzione del rumore (superando quindi i 35 dB raggiunti dal modello Pro). Non mancheranno poi tre microfoni ed il supporto alle modalità Trasparenza. Grazie alla tecnologia Dual Device Connection sarà possibile collegare gli auricolari a due diversi dispositivi contemporaneamente, in modo da poter passare da uno all'altro con un semplice tocco. presente all'appello la resistenza agli schizzi d'acqua e sudore (IPX5) e il Bluetooth 5.2 per una connessione stabile.

Con le Realme Buds Air 3 vedremo il ritorno della funzione Bass Boost questa volta in versione Plus (Bass Boost+); inoltre sarà presente un sensore di prossimità in modo da rilevare quando gli auricolari vengono tolti o indossati (per mettere in pausa la musica oppure continuare la riproduzione automaticamente).

Quanto ai driver, non è escluso che possano essere più ampi rispetto ai 10 mm dei Buds Air 2, sempre realizzati in Carbonio Diamond-like. Le cuffie saranno sicuramente gestibili dall'applicazione Realme Link, già molto completa. Infine, lato autonomia, dovremmo avere circa 30 ore di utilizzo sfruttando la custodia (con ANC disattivato); la ricarica avviene tramite Type-C. Per l'autonomia dei soli auricolari, si parla di circa 7 ore di riproduzione musicale.

Realme Buds Air 3 – Prezzo e data di uscita

Sebbene manchi, ufficialmente, una data di presentazione precisa per il debutto delle Realme Buds Air 3, sembrerebbe che il lancio delle nuove cuffie TWS con ANC sia molto vicino, visto che il brand potrebbe presentarle nell'evento dedicato ai Realme 9 Pro, quindi tra il 15 ed il 16 febbraio 2022, accompagnate anche dal Watch S100. Quanto al prezzo, ci si aspetta una cifra inferiore alle 4.000 rupie indiane (circa 47€ al cambio) mentre per l'Europa potremmo ipotizzare un prezzo di vendita simile a quello dell'attuale generazione (quindi 49.9€).

