Xiaomi ha lanciato uno smart WC a misura di bambino

L'ultima frontiera tecnologia di Xiaomi punta ai più piccoli: si tratta infatti di un vasino intelligente, uno smart WC pensato appositamente per i bambini e disponibile in crowdfunding tramite la solita e ricca piattaforma YouPin. Andiamo a scoprire di cosa è capace e – soprattutto – a che prezzo arriva (per il momento solo in patria).

Xiaomi presenta Ukideer Wonder Whale Children's Smart Toilet U1, il WC per i più piccoli

Ma come funziona il nuovo Ukideer Wonder Whale Children's Smart Toilet U1, il WC per bambini di Xiaomi YouPin? In soldoni si tratta di un vasino adatto fino ai 6 anni che permette di sigillare le evacuazioni all'interno di un sacchetto con la semplice pressione di un pulsante. Il dispositivo può essere utilizzato anche per gettare i pannolini sporchi. Infatti la particolare tecnologia di chiusura consente di sigillare con precisione i sacchetti, in modo da evitare i cattivi odori e limitare i batteri.

Il sistema di chiusura può essere utilizzato fino a 40-45 volte (grazie alla presenza di un rotolo di plastica di circa 7 metri). Grazie al sensore di prossimità, il mini WC si aprirà da solo all'occorrenza (anche se è possibile bloccare questo sistema nel caso in cui i bambini lo utilizzino per giocare). La batteria integrata offre un'autonomia fino a 60 utilizzi ed è facilmente ricaricabile.





Il nuovo WC per bambini Ukideer Wonder Whale Children's Smart Toilet U1 è attualmente in fase di crowdfunding su Xiaomi YouPin al prezzo di circa 83€ al cambio (599 yuan). Quando la campagna giungerà al termine sarà proposto invece a 138€ al cambio attuale, pari a 999 yuan. Ovviamente per ora si tratta di un prodotto disponibile solo in Cina ma fa sempre piacere vedere quanto Xiaomi sia aperta a qualsiasi tipo di prodotto.

