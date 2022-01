vivo Y75: nuovo mid-range 5G all’orizzonte

vivo sta iniziando gradualmente a rinnovare la sua line-up di smartphone per il 2022 e stavolta tocca alla fascia mid-range con il prossimo Y75 5G. Il nuovo dispositivo si posiziona nella fascia bassa della nuova connettività, con però buone specifiche tecniche atte a sostituire quello che è arrivato da noi come vivo Y72 5G.

vivo Y75 5G: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche tecniche

vivo T1, a cui potrebbe ispirarsi

Come si presenta il nuovo Y75? A dire il vero, non ci sono vere indiscrezioni in merito al design di questo smartphone, ma non ci aspettiamo sia troppo differente dal mood di stile che vivo ha riservato a questa categoria di smartphone. Indicazioni maggiori però ce le abbiamo per la scheda tecnica, dove si parte con un display LCD da 6.59″ in Full HD+, senza però specificare il refresh rate (possibile sia quello standard a 60 Hz).

Passando oltre, dovremmo avere un chipset MediaTek Dimensity 700, accompagnato però da 8 GB RAM e 128 GB di storage, che permettono di espandere virtualmente la RAM fino a 4 GB in più. La batteria di questo smartphone dovrebbe essere poi molto capiente, un modulo da 5.000 mAh che si ricarica però a 18W. Lato fotocamere Y75 5G si avvarrebbe di tre sensori, uno da 50 MP e altri due da 2 MP. La selfie camera sarebbe invece da 16 MP. Lato software ci sarebbe invece la Funtouch OS 12 basata su Android 12.

vivo Y75 5G – Prezzo e data di uscita

Il prossimo vivo Y75 5G dovrebbe debuttare sul mercato Global entro la fine di gennaio 2022 e potrebbe essere l'ultimo smartphone della serie Y sul mercato extra-Cina, visto che il brand sta valutando di portare la serie T anche da noi. Per il prezzo, volendoci sbilanciare, possiamo ipotizzare un range intorno ai 200€, in linea con quanto visto finora.

