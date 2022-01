Redmi 10 si aggiorna alla MIUI 12.5 Enhanced | Download

Con l'avvento del 2022, una nuova infornata di smartphone Xiaomi sta ricevendo la MIUI 12.5 Enhanced e uno di questi è Redmi 10. Dopo un primissimo aggiornamento Enhanced sulla variante indiana Prime, anche il modello principale sta ricevendo la nuova edizione della MIUI. Ci vorrà ancora qualche mese prima che arrivi l'ultima MIUI 13, ma perlomeno i possessori dello smartphone possono godere di un software maggiormente ottimizzato.

Inizia il roll-out della MIUI 12.5 Enhanced per Redmi 10

Per chi se lo stesse chiedendo, l'aggiornamento che porta la MIUI 12.5 Enhanced su Redmi 10 è la V12.5.15.0.RKUMIXM, quindi la sua release in veste Global. Ma per il momento l'aggiornamento è in fase Stable Beta, pertanto sta venendo diffuso solamente fra i beta tester Mi Pilot. Ma se proprio non voleste attendere, potete scaricare e installare manualmente l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 12.5 Enhanced per Redmi 10

MIUI 12.5 Enhanced – Changelog

Prestazioni rapide. Più autonomia tra le ricariche.

Algoritmi mirati – I nostri nuovi algoritmi allocheranno dinamicamente le risorse di sistema in base a scene specifiche, garantendo un'esperienza fluida su tutti i modelli.

Atomized Memory – Il meccanismo di gestione della memoria ultra-fine renderà l'utilizzo della RAM più efficiente.

Liquid Storage – Nuovi meccanismi di archiviazione sensibili manterranno il tuo sistema vibrante e reattivo con il passare del tempo.

Bilanciamento intelligente – I miglioramenti del sistema principale consentono al tuo dispositivo di sfruttare al meglio le specifiche hardware di punta. Le pagine si caricano molto più velocemente ora.

