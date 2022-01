Le cuffie TWS QCY T5 tornano in sconto: nuova occasione con spedizione dall’Europa

Le offerte dello store TomTop continuano e se siete in cerca di un paio di auricolari senza fili low cost siete capitati al momento giusto. Le cuffie TWS QCY T5 – soluzione intramontabile ed accessibile – tornano disponibili in sconto: il prezzo è super e c'è anche la spedizione dai magazzini europei!

Le cuffie TWS QCY T5 tornano in sconto dall'Europa, ad un prezzo super

Dotate di un design in-ear e di un corpo leggero da 4.3 grammi, con una custodia di ricarica sobria e capiente (da 380 mAh), le cuffie TWS QCY T5 sono una soluzione particolarmente adatta a chi punta a spendere poco (senza compromessi eccessivi). Gli auricolari sono dotati di connettività Bluetooth 5.0, supportano il codec AAC ed arrivano con resistenza ai liquidi di tipo IPX4 (contro sudore e pioggia). Non mancano poi i controlli touch e i comandi vocali.

Le cuffie True Wireless QCY T5 sono in offerta lampo grazie allo store TomTop, con spedizione dall'Europa ed un prezzo particolarmente allettante. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte e sconti da parte di TomTop? Allora vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato allo store in modo da non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il