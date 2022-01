Come usare la consegna sicura con password di Amazon

Se siete fra coloro che sono soliti utilizzare Amazon per i propri acquisti online, l'introduzione in Italia della consegna sicura è senza ombra di dubbio una buona notizia. Purtroppo può capitare che un pacco che si stava attendendo faccia una brutta fine, finendo per essere smarrito o consegnato alla persona sbagliata. Un danno non da poco, specialmente quando fra le mani del corriere passano pacchi che contengono oggetti di un discreto valore. Ma visto che Amazon ha deciso di portare la consegna sicura anche nel nostro paese, vediamo come utilizzarla per salvaguardarsi e come funziona la password monouso.

Amazon introduce la consegna sicura: ecco come funziona la password monouso

Quali prodotti beneficiano della consegna sicura di Amazon?

Consultando il sito di Amazon, non ci sono indicazioni esatte su quali prodotti beneficino della consegna sicura. Pertanto, non si possono trarre delle regole ufficiali al 100%: ipotizzo che ciò dipenda dalla volontà di non divulgare il modo in cui Amazon lo decide. Quello che posso dirvi con abbastanza certezza è che la consegna sicura è prevista sui prodotti che hanno un prezzo sopra i 200/300€. Tuttavia, non è una regola che vale sempre, ma è variabile in base alla tipologia di merce: per esempio, sugli smartphone è quasi sempre valida, mentre su altri prodotti no. Per esempio, ci sono console da 300/400€ come Nintendo Switch che non la prevedono, così come alcuni mobili molto costosi (mentre altri a pari prezzo ce l'hanno).

L'altra regola, questa confermata dall'assistenza Amazon, è che la consegna sicura è prevista solo sui prodotti Prime o spediti da Amazon. Questo significa che può essere disponibile anche sui prodotti costosi ma venduti da terze parti, mentre è sempre assente su quelli venduti e spediti da terze parti. Inoltre, l'assistenza ci fa sapere che, in caso di consegna sicura, il corriere incaricato è sempre quello di Amazon.

Come usare la consegna sicura di Amazon?

Qualora il prodotto che si sta acquistando su Amazon sia compatibile con la consegna sicura, ci verrà comunicato a schermo in fase d'acquisto. Non è possibile disabilitarla, in tal caso, in quanto Amazon vuole tutelarsi ed evitare consegne non andate a buon fine.

Come funziona la password monouso?

Mettiamo che avete ordinato un prodotto da Amazon per il quale è prevista la consegna sicura: cosa succede adesso? Nel momento in cui Amazon spedirà l'articolo, vi verrà inviata via mail una password monouso composta da 6 cifre. Questa sequenza numerica vi sarà utile al momento della consegna: quando arriverà il corriere a portarvi il pacco, per farvelo dare sarà necessario comunicargli queste 6 cifre.

Dove posso vedere la password monouso?

Come già anticipato, la password monouso della consegna sicura di Amazon vi viene inviata in automatico via mail al momento della consegna del prodotto. Oltre a ciò, potete trovarla direttamente sul sito o nell'app Amazon, andando nella sezione “I miei ordini” e cliccando su “Traccia il mio pacco“.

Bisogna essere per forza presenti alla consegna?

La comodità della consegna sicura con password monouso di Amazon è la sua flessibilità. Qualora non foste presenti al momento della consegna, potrete condividere la password con qualcun altro in casa vostra e far sì che sia lui a comunicarla al corriere.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il