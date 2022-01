CHUWI CoreBook X Pro con display a 144 Hz: il prezzo scende ancora!

Dopo il primo avvistamento e il debutto su Banggood, il nuovo CHUWI CoreBook X Pro 2021 torna a far parlare di sé con un ennesimo ribasso e diventa ancora più conveniente!

Aggiornamento 18/01: il notebook con display a 144 Hz di CHUWI scende ancora di prezzo. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

CHUWI CoreBook X Pro 2021 (nuova versione): tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di design e stile, siamo ormai abituati alle forme e alla leggerezza dei terminali del brand cinese. CHUWI CoreBook X Pro 2021 arriva con un corpo in metallo ed un ampio display IPS da 15.6″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). La grande novità è rappresentata dal refresh rate: il terminale CHUWI punta alla massima fluidità grazie ad un pannello a 144 Hz, ideale per i contenuti multimediali ed i giochi.

Specifiche tecniche

Il cuore del notebook di CHUWI è il processore Intel Core i5-8259U, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4 e 512 GB di storage SSD (espandibile). Non mancano poi una capiente batteria da 69.99 Wh, una tastiera retroilluminata, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2 e il supporto alle schedine di memoria.

Codice sconto CHUWI CoreBook X Pro 2021 (nuova versione): prezzo e offerte

Il nuovo CHUWI CoreBook X Pro 2021 con display da 144 Hz torna in sconto su Banggood in offerta lampo (con spedizione dalla Cina). Di seguito trovate il link all'acquisto insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

