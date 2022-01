Xiaomi alza l’hype: la MIUI 13 Global è dietro l’angolo

Ogni volta che parliamo di MIUI 13, la domanda è conseguente: quando arriva la MIUI 13 Global? Questo è quello che la community si sta chiedendo sin da quando Xiaomi ha presentato la nuova versione della sua interfaccia. Da allora, il major update ha fatto il suo debutto prima su Xiaomi 12 e 12 Pro, poi sui top di gamma di scorsa generazione, ma soltanto in Cina. Per il momento, l'aggiornamento rimane un'esclusiva temporale della madre patria, come sempre accade con gli update di Xiaomi.

La MIUI 13 Global sta arrivando: nuovo teaser ufficiale di Xiaomi

Quando arriverà, quindi, la MIUI 13 Global? A far salire l'acquolina in bocca a tutti i più curiosi ci pensa l'ultimo teaser ufficiale della pagina Twitter ufficiale. Un teaser che non ci dice molto, se non che l'aggiornamento si prospetta in arrivo, pertanto cerchiamo di capire quando potrebbe essere presentato.

The time has come. Something wonderful is about to happen. Stay tuned for #MIUI13. pic.twitter.com/ib5KalqkP7 — MIUI (@miuirom) January 18, 2022

Prendendo come riferimento la scorsa MIUI 12, la presentazione in Cina avvenne a marzo 2020, mentre la sua versione Global il successivo maggio. Con la MIUI 12.5 si sono ripetute le stesse tempistiche: prima a dicembre 2020, poi Global a febbraio 2021. Possiamo pensare, quindi, che la MIUI 13 presentata a dicembre 2021 arriverà a febbraio 2022. Visto il periodo in questione, le occasioni potrebbero essere due: o la presentazione di Redmi Note 11 Global o quella successiva di Xiaomi 12 Global.

