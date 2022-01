Pulizie in tutta autonomia a poco più di 300€ grazie a questo robot aspirapolvere con dock

Le nuova occasione per darvi alle pulizie smart arriva da AliExpress con questo doppio ribasso con codice sconto dedicato al robot aspirapolvere 2 in 1 Imou dotato di dock di svuotamento: il vostro piccolo assistente sarà pienamente autonomo e pronto a spazzare e lavare il pavimento senza tanti pensieri.

Codice sconto Imou: il robot aspirapolvere 2 in 1 con dock di svuotamento scende ad un prezzo super

Dotato di una potenza di aspirazione di 2.700 PA e di un sistema di mappatura intelligente e di navigazione LiDAR, il robottino Imou si presenta come una soluzione potente ed affidabile. Inoltre abbiamo a che fare con un vacuum cleaner 2 in 1: è un robot aspirapolvere ma anche un pratico lavapavimenti, grazie al mop integrato e al contenitore per l'acqua. Ovviamente non mancano i controlli e le personalizzazioni tramite l'app, per rendere tutta l'esperienza smart. Il pezzo forte è la base di ricarica, la quale integra una dock di svuotamento: il robot si pulisce da solo e voi dovrete semplicemente occuparvi di svuotare il contenitore della base ogni 30 giorni circa.

Il robot aspirapolvere 2 in 1 Imou con tanto di dock di svuotamento scende di prezzo con codice sconto su AliExpress: non dimenticate di riscattare anche il coupon venditore presente nella pagina del prodotto. Infine vi segnaliamo che il robottino arriva dall'Europa, con spedizione gratis. Di seguito trovate il link all'acquisto e il codice da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

