Xiaomi 12: specifiche e prezzo da un poster leak

A pochi giorni dal debutto di Xiaomi 12 un insider cinese ha pubblicato un poster leak che dovrebbe svelare specifiche tecniche e prezzo del flagship. Com'è ovvio si tratta di un'immagine da prendere con le pinze anche se potrebbe celare al suo interno dei dettagli veritieri. Ecco cosa aspettarsi dal top di gamma compatto di Xiaomi.

Xiaomi 12: un poster svela prezzo e specifiche complete

In base a quanto si legge nel presunto poster leak, Xiaomi 12 avrà dalla sua specifiche di tutto rispetto e dimensioni compatte. Il flagship sarà dotato di un display AMOLED da 6.28″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con un punch hole per la selfie camera. Il pannello offrirà un refresh rate a 120 Hz, colori a 10 bit, supporto HDR10+ e Dolby Vision, insieme a 16.000 livelli di luminosità. Il corpo misura 69.9 mm per un peso di 180 grammi.

Ovviamente il cuore del terminale sarà lo Snapdragon 8 Gen 1 con memorie RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Non mancano il Wi-Fi 6, l'NFC, il Bluetooth 5.2 e il supporto Dual SIM 5G (NSA/SA). L'autonomia sarà affidata ad una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67W e wireless da 30W. Si dovrebbe trattare di un'unità dotata della tecnologia annunciata nelle scorse settimane.

Non vengono riportate informazioni sulla selfie camera, mentre per il comparto principale si parla di un modulo composto da tre sensori. Il principale da 50 MP ha dimensioni da 1/1,28″, con OIS, apertura f/1.9, accompagnato da un grandangolare da 13 MP con un FOV 123° ed un teleobiettivo con OIS, zoom ottico 3x, zoom ibrido 10x e zoom digitale 30x. Lato software troveremo finalmente la tanto attesa MIUI 13.

Per quanto riguarda invece il presunto prezzo di vendita di Xiaomi 12, il poster leak parla di tre varianti; dovremmo avere quindi modelli da 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB, rispettivamente a 3699 yuan, 3999 yuan e 4399 yuan (circa 512€, 554€ e 609€). Ovviamente quanto visto è da considerarsi alla stregua di un rumor e null'altro, almeno fino ad una conferma ufficiale da parte dell'azienda.

Per tutte le indiscrezioni e le conferme in merito alla serie 12 di Xiaomi, date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato alla gamma.

