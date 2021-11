Solo 10€ per una licenza a vita di Windows 10: sconti fino al 91% per il Singles Day!

A poco più di un mese dal suo rilascio, molte persone sono ansiose di aggiornare il proprio sistema a Windows 11, il nuovo sistema operativo di Microsoft. Ci sono due modi per farlo, uno è acquistare software direttamente da VIPkeysale. L'altro è acquistare una licenza di Windows 10 e quindi procedere con l'aggiornamento gratuito quando questo sarà poi disponibile negli aggiornamenti di sistema.

Grazie infatti all'offerta di oggi di VIPkeysale, è possibile ottenere una chiave di licenza valida Windows 10 per sempre a soli 10€, con tutti i benefici dell’assistenza VIPkeysale che ti garantisce un periodo di 30 giorni dalla data di acquisto per avere una licenza sostitutiva. Insomma, senza troppi fronzoli, non lasciatevi scappare la promo del Singles Day 11.11, valida dall'11 al 14 novembre 2021.

VIPkeysale: Windows 10 per sempre a 10€ con il super sconto del 91% per il Singles Day

-30% con il coupon esclusivo VIPGC

Come si può notare, con l’offerta VIPkeysale è possibile ottenere programmi spesso molto costosi ad un prezzo super economico e soprattutto, le licenze Windows 10, 11 e Office 2019 sono a vita e non avrete più bisogno riacquistarle! Nel caso poi aveste difficoltà con le licenze, lo store mette a disposizione una garanzia di 30 giorni in cui potrete sostituire la key e ottenerne una nuova in sostituzione.

Opzionata la licenza in offerta di cui necessitate, si andrà poi ad inserire il codice VIPGC nella sezione “Codice Promozionale”. Fatto questo, riceverete in automatico l’ulteriore sconto del 30%, che viene applicato su tutto il servizio selezionato e porterà ad un totale del 91% in meno.

Una volta effettuata questa operazione, bisogna avanzare fino alla fase di pagamento scegliendo uno dei vari metodi, compreso PayPal. Una volta ottenuta la key, si potrà finalmente attivare Windows 10 o 11. Come? Andando nelle Impostazioni, proseguendo poi in “Attivazioni” e alla fine cliccare su “Cambia codice product key”, così da far partire l’attivazione della licenza.

Perché queste licenze hanno un prezzo così basso?

Le licenze di VIPkeysale hanno un prezzo certamente molto vantaggioso, anche perché spesso non è possibile reperirle con offerte del genere, ma come è possibile tutto ciò? È presto detto: VIPkeysale, non fornendo la scatola con licenza, codice di attivazione e supporto fisico per installare il software, va a risparmiare i costi e porta al cliente la sola la chiave di attivazione, che è quella che serve per rendere la versione di prova dei software Microsoft una versione completa e soprattutto attiva a vita.

Articolo Sponsorizzato.

