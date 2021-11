KUU G3 è l’ultrabook a 180° leggero e potente: Ryzen 5, GPU Radeon RX Vega 6 e 16 GB di RAM

I laptop low cost dei brand cinesi sono tutti più o meno composti di configurazioni base e non sempre spingono sulle prestazioni, ma non sempre questa è la regola. Come nel caso del notebook KUU Laitnin G3, con Ryzen 5 Serie H, è ora offerta con codice sconto su Banggood con tanto di spedizione dall'Europa.

Codice sconto KUU Laitnin G3: il notebook Ryzen 5 scende a prezzo top

Il design di questo modello KUU riprende le forme di taluni ultrabook con diagonali meno generose e già per questo è abbastanza apprezzabile, oltre ad essere leggero e sottile. Passando poi alle specifiche, abbiamo appunto un display da 15.6″ Full HD IPS, con cornici spesse solo 6 mm, con uno screen-to-body ratio del 90% circa.

Guardando alla configurazione interna, troviamo l'ottima CPU AMD Ryzen 5-4600H, quindi votata alle prestazioni, con una GPU Radeon RX Vega 6 a 6-Core. Quanto alla memoria, abbiamo 16 GB RAM DDR4 e 512 GB SSD, che ci permettono di ottenere più o meno tutte le prestazioni richieste per la produttività e anche un gaming di medio livello.

A questo proposito è presente una doppia soluzione di ventole di raffreddamento, ma anche doppio speaker stereo ed una tastiera full size retroilluminata (è possibile settare persino l'intensità a 4 livelli). Per le porte sono presenti 2 USB Type-C full-featured, 2 USB 3.0 ed un jack audio. Grazie alle sue Type-C, KUU Laitnin G3 si avvale di un'ottima batteria da 70 Wh. Per la connettività, abbiamo Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1 e non manca un sensore di impronte, ma anche la comoda possibilità di aprirlo fino a 180°.

Trovate il notebook KUU G3 in offerta con codice sconto su Banggood con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Singles Day con ledell'anno dagli