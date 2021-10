Il prototipo di Xiaomi Mi MIX 3 ce ne mostra una veste inedita

Se c'era così tanta attesa dietro al lancio di Xiaomi MIX 4, è anche perché erano passati più anni del previsto da Xiaomi Mi MIX 3. Presentato circa 3 anni fa, rappresentava l'evoluzione del full screen che Xiaomi scelse di adottare all'epoca, ovvero l'adottare una struttura da slider phone. La stessa che abbiamo visto su Honor Magic 2 e praticamente nessun altro smartphone: evidentemente i produttori hanno valutato che fosse troppo rischioso. Vuoi per i costi, vuoi per l'ingegnerizzazione più complessa, vuoi per il rischio dell'usura per l'utente finale.

La scocca a slider di Xiaomi Mi MIX 3 si mostra in una colorazione inedita

Non è dato sapere se questi limiti c'entrino qualcosa, ma con Xiaomi Mi MIX 3 scelsero di adottare anche un nuovo set di colorazioni. Lo slider phone era disponibile all'acquisto in 4 colorazioni: Onyx Black, Sapphire Blue, Jade Green e quella limitata Forbidden City Blue. Al contrario, i primi tre modelli, cioè Mi MIX, Mi MIX 2 e Mi MIX 2S, erano stati creati unicamente in due varianti. E una di queste sarebbe potuta debuttare anche con il quarto capitolo, ma così non è stato.

Ah, i love these white prototypes, this is Mix3 pic.twitter.com/jrOdvGCK8K — Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 9, 2021

Mi riferisco alla colorazione bianca di Xiaomi Mi MIX 3, che se vi ricordate era stata avvistata mesi prima che lo smartphone venisse presentato ufficialmente. Pensate che all'epoca non era chiaro come il full screen phone avrebbe implementato la selfie camera e si ipotizzava un meccanismo a scomparsa in stile vivo NEX. Ma così non è stato, nascondendo la fotocamera frontale nella sezione posteriore della scocca rilevabile muovendo il meccanismo a scorrimento. Non è dato sapere come mai Mi MIX 3 bianco non sia mai stato commercializzato. Che Xiaomi abbia valutato uno scarso interesse da parte del pubblico? O forse la scocca slider era troppo costosa da produrre in questa colorazione? Probabilmente rimarrà un mistero.

