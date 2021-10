Paura di essere hackerati? Google prepara grosse novità

Oggi più che mai, proteggere i propri dati su internet è un elemento preponderante, specialmente quando si parla di Google. Giusto qualche giorno fa, l'enorme hacking di Twitch ha dimostrato come anche piattaforme molto grosse possano finire vittime dei malviventi. Senza contare che ancora oggi, di tanto in tanto, spuntano studi di settore che evidenziano come buona parte della popolazione sottovaluta l'aspetto password. Ebbene sì, nel 2021 c'è ancora chi usa “password” come password, ma qua si aprirebbe un'ampia parentesi sull'educazione digitale e di come questa purtroppo manchi nella vita di molti.

Proprio perché persiste un certo grado di ignoranza sull'argomento, Google ha deciso di fare un passo in avanti e annunciare cambiamenti in tal senso. Perché dietro una password di Google si nasconde tutto un ecosistema fatto di dati privati e servizi, senza contare che Gmail è spesso la mail che utilizziamo per accedere a tutti gli altri servizi. In poche parole, bucare un account Google significa violare la privacy della vita digitale (e non) di una persona.

Google annuncia le novità in ambito sicurezza: priorità all'autenticazione a 2 fattori

Oltre alla succitata ignoranza, si sa, la gestione delle password è qualcosa di più complesso di quanto si possa pensare. È un compito arduo ricordarsi a memoria tutte le parole chiave che utilizziamo per effettuare il login a social e servizi. E se ve le ricordate tutte, è perché probabilmente avete utilizzato combinazioni di parole e cifre potenzialmente facili da violare. C'è chi usa il proprio compleanno, chi il nome del proprio animale domestico e così via.

Google ha così annunciato di star migliorando il Password Manager, cioè lo strumento integrato all'interno di Chrome, Android e nella stessa app Google. Utilizzando le più recenti tecnologie di salvaguardia, questo strumento permette all'utente di salvare direttamente nel proprio account Google tutte le password che utilizza in giro per il web. In questo modo, si possono creare ed utilizzare password molto più complesse e sicure senza aver bisogno di doversele ricordare a memoria. Basterà avere l'accesso Google per far sì che il Password Manager effettui l'auto-compilazione al posto nostro. Big G ha annunciato che aggiungerà la possibilità di entrare nell'app Google e poter accedere a tutte le password salvate nel Password Manager. Inoltre, a breve questa funzionalità verrà estesa anche su iOS, potendo utilizzarla per qualsiasi app su iPhone come già avviene su Android.

L'altra novità, quella più rilevante, riguarda la volontà di rendere obbligatoria l'autenticazione a 2 fattori. Molti utilizzano ancora password obsolete, ma il rischio di essere hackerati sussiste anche per coloro che hanno parole chiavi complesse. In tal caso, l'autenticazione a 2 fattori permette di bypassare questo problema, facendo sì che la richiesta d'accesso vada confermata da un altro dispositivo. Per esempio, fare l'accesso all'account Google da PC richiede la conferma dallo smartphone dove già c'è l'accesso attivo. In questo modo, a meno che il malvivente abbia anche il vostro smartphone fra le mani, sarà più arduo che vi entri nell'account.

Ma anche in questo caso, come per la gestione delle password, sono molti gli utenti che ancora non hanno attivato l'autenticazione a 2 fattori. Google ha così annunciato di aver iniziato a configurare automaticamente gli account, attivandola di default su 150 milioni di account Google così come 2 milioni di creator su YouTube. Ma visto che a non tutti potrebbe tornare il suo utilizzo, Google sta lavorando a nuove tecnologie che “forniscano un'esperienza di autenticazione comoda e sicura e riducano la dipendenza dalle password a lungo termine“.

