OnePlus Nord CE 5G su DxOMark: peggio di Nord, ma di quanto?

Nord e Nord 2 hanno saputo convincere il team DxOMark, ma c'è chi anche sarebbe curioso di capire come si comporta la fotocamera di OnePlus Nord CE 5G. Anche perché, lasciando da parte i modelli più economici, nella fascia dei 300€ troviamo i tre modelli principali, cioè Nord (369€), Nord CE 5G (329€) e Nord 2 (399€). E visto che la fotocamera è un elemento sempre più preponderante nella scelta dello smartphone, vediamo quali sono le differenze fra i tre.

OnePlus Nord CE 5G valutato da DxOMark: ecco le differenze con Nord

Partiamo innanzitutto dal comparto hardware del modulo fotografico di OnePlus Nord CE 5G:

Primario 26 mm da 64 MP f/1.8, pixel da 0.7 µm, PDAF

f/1.8, pixel da 0.7 µm, PDAF Grandangolare da 8 MP f/2.3, FoV da 119°

f/2.3, FoV da 119° Sensore di profondità da 2 MP f/2.4

Rispetto a OnePlus Nord, quindi, lo smartphone pecca di stabilizzazione ottica, nonché di un sensore dedicato per gli scatti macro. Senza contare il differente chipset utilizzato (e relativo ISP), in questo caso uno Snapdragon 750G. I 102 punti ottenuti da OnePlus Nord CE 5G lo piazzano qualche gradino sotto Nord e soprattutto Nord 2, così come il “cugino” Realme 8 Pro. Ma a parte questo, la sua fotocamera riesce a catturare immagini con colori piacevoli e vividi e con un'esposizione accurata. Tuttavia, il dettaglio non convince a pieno, si nota un certo livello di rumore e di artefatti e l'autofocus è mediamente lento.













Se si parla di video, OnePlus Nord CE 5G gode dello stesso corretto bilanciamento dell'esposizione e del bianco che c'è nelle foto, così come di un buon tracciamento dei volti. Ma al contempo, si nota una certa tendenza alle tinte rosa, artefatti vari e qualche problemino col frame rate.

Ecco come appare la top 10 (invariata) dei miglior camera phone per DxOMark:

144 – Huawei P50 Pro 143 – Xiaomi Mi 11 Ultra 139 – Huawei Mate 40 Pro+ 137 – iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max 136 – Huawei Mate 40 Pro 133 – ASUS Snapdragon Insiders 132 – Huawei P40 Pro 131 – OPPO Find X3 Pro, vivo X50 Pro+ 130 – iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro Max, Xiaomi Mi 10 Ultra 128 – iPhone 12 Pro, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, vivo X60 Pro+ 126 – OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

