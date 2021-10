Recensione Oclean W10: l’idropulsore per una igiene dentale al TOP!

Continua la nostra rubrica sull'igiene orale e su come questa sia più efficiente grazie all'ausilio di tantissimi nuovi dispositivi tecnologici che, fino a poco fa, sembravano strumenti solo per professionisti.

Oclean W10 è il nuovo idropulsore lanciato dal brand di Xiaomi, l'oggetto che è un must-have per gli ossessionati della pulizia orale e che, probabilmente, potrebbe svoltare la vostra igiene.

Recensione Oclean W10

Contenuto della Confezione

All'interno della confezione di vendita dell'Oclean W10 troviamo:

Oclean W10

Cavo USB-A / USB-C

Manuale di istruzioni rapide

4 ugelli per diverse funzioni

Design e Materiali

Diversamente da tanti altri idropulsori presenti in commercio, Oclean W10 si distingue in primis per l'aspetto estetico e costruttivo, con un design di alto livello ed ergonomico.

La sua forma, per certi versi, tende a somigliare ad una sorta di borraccia (e le dimensioni piuttosto contenute continuano a farci pensare questo); possiede, inoltre, una maniglia in silicone verde che consente di regolare l'impugnatura e garantisce un grip eccellente a qualunque mano lo afferri.

L'idropulsore, inoltre, è certificato IPX7, il che significa che potrete bagnarlo in qualsiasi modo e continuerà a funzionare: l'unica accortezza, come sempre, è quella di chiudere lo sportellino per la ricarica che garantisce l'impermeabilità dell'Oclean W10.

Le colorazioni in cui è disponibile Oclean W10 sono due: rosa e verde. Entrambe sono molto eleganti e giovanili e contribuiscono a rendere il prodotto quasi un oggetto di arredo sul vostro lavandino.

Oclean W10, inoltre, è dotato di due pulsanti sulla parte frontale opposta all'impugnatura; il tasto di accensione ed il tasto di switch tra i vari programmi. Le modalità d'uso sono cinque, ognuna delle quali indicata con un led luminoso bianco di dimensioni diverse e decrescenti.

La porta di ricarica si trova in basso ed è protetta da un piccolo coperchio. Il serbatoio dell'acqua, infine, la cui capacità è pari a 200ml, è rimovibile anche se, per poterlo riempire in modo agevole e comodo, è consigliabile utilizzare l'imbocco presente nella parte superiore con l'apparenza di un bottone cromato.

1 di 11

Caratteristiche e Qualità della Pulizia

Per molti di voi, sicuramente, non è frequente sentir parlare di questa tipologia di prodotti e, per molti, anche le funzionalità potrebbero essere messe in discussione. Chiariamo, innanzitutto, che non si tratta di un dispositivo medico che sostituisce un dentista (sciocco chi l'ha pensato!), ma che è utile per effettuare una pulizia orale approfondita là dove uno spazzolino tradizionale (o ancora meglio, un Oclean Flow) non arriva, per forza di cose.

Grazie ai vari ugelli presenti in confezione, sono diverse le zone d'azione in cui questo Oclean W10 può lavorare; l'immagine esemplificativa in basso rappresenta, infatti, le singole zone in cui si può lavorare con l'idropulsore.

Con l'ugello standard si può facilmente sostituire il filo interdentale, soprattutto per chi è molto sensibile a quest'ultimo; è presente poi l'ugello paradontale oltre che quello ortodontico per la pulizia di apparecchi dentali a piastrine o simili. Ultimo, ma non meno rilevante, è l'ugello per la pulizia e l'igiene della lingua, posizione spesso da molti trascurata nella quale possono annidarsi molti batteri e molto sporco.

Scelto l'ugello che più fa al caso nostro, poi, possiamo utilizzare l'idropulsore in cinque modalità differenti, a seconda delle esigenze di pulizia:

Modalità standard

Modalità forte

Modalità a impulsi

Modalità delicata

Modalità getto singolo

Tutte le modalità sono ben funzionanti, ed anche quella delicata riesce a garantire una buona pulizia. Tuttavia per chi è alle prime armi suggerirei di partire con la modalità più delicata in quanto il getto molto forte potrebbe provocarvi dei lievi sanguinamenti dalle gengive, in caso soffriste di gengive sensibili.

Per un'esperienza di pulizia migliore, vi consiglio di riempire il serbatoio con 75% di acqua e 25% di collutorio così da ottenere dei risultati ancor più accurati.

Autonomia

La batteria di cui è dotato l‘Oclean W10 è da 1400 mAh e, con un utilizzo medio di una volta al giorno, riesce a garantire un'autonomia di circa 30 giorni con una sola ricarica. Lo stato residuo della batteria, inoltre, è segnalato dal LED presente nel tasto di accensione che diventa rosso lampeggiante in caso di batteria scarica (o quasi).

I tempi di ricarica, grazie alla porta USB-C presente, sono molto brevi e pari a circa due ore con un alimentatore da 18W.

Considerazioni e Prezzo

L'Oclean W10 è un accessorio extra per la pulizia di denti e gengive che non può mancare sul vostro “lavandino elettronico”; assieme all'Oclean Flow, si configura come un must-have per la propria igiene orale.

Il suo prezzo, inoltre, è competitivo e con circa 50€ potrete avere un prodotto completo, efficiente e ben funzionante. Consigliato, a tutti. Peccato solo per la mancanza di una piccola valigetta per il trasporto, ma facilmente si potrà correre ai ripari.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu