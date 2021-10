Geekbuying festeggia Halloween con un Coupon da urlo!

Halloween, così come tante altre festività, è diventato un evento che permette agli store di proporre iniziative per risparmiare su molti articoli. E non è da meno la promo Happy Halloween 2021 di Geekbuying, che oltre ai tanti prodotti in offerta, vi porta un Coupon dedicato per un ulteriore sconto!

Geekbuying Happy Halloween 2021: ecco il Coupon dell'evento

Cosa bisogna fare per ottenere il codice sconto per l'evento Halloween dello store cinese? Tutto molto semplice! Andando nel link che trovate in basso, avrete accesso alla pagina principale dell'evento, dove troverete non solo il Coupon da applicare, ma anche una vasta selezione di prodotti su cui poterlo utilizzare! Lo sconto applicato sarà di 5$ su una spesa minima di 100$.

Tra smart home, audio, TV Box, gaming, telefonia, mobilità e tanto altro, per scegliere il prodotto giusto avrete l'imbarazzo della scelta, ma il tutto ha disponibilità e tempi limitati! Ricordiamo infatti che l'iniziativa Geekbuying Happy Halloween 2021 sarà valida fino al prossimo 31 ottobre 2021, quindi bisogna affrettarsi per non perdere uno sconto che risulta sempre comodo.

