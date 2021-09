Aukey inaugura i saldi autunnali con sconti oltre il 50%

L'autunno si avvicina e le attività quotidiane diventano sempre più casalinghe. Anche l'utilizzo di dispositivi diventa più avvezzo alle quattro mura, quindi bisogna attrezzarsi per bene. A questo ci pensa Aukey, che con i suoi saldi autunnali 2021 porta prodotti come cuffie, power bank e caricabatterie magnetici in offerta, anche grazie al codice sconto.

Saldi autunnali Aukey 2021: ecco i prodotti in offerta

Il primo prodotto dell'offerta Aukey sono le cuffie EP-N12, che sono dotate di cancellazione attiva del rumore, un design ergonomico, supporto al Bluetooth 5.0, con driver molto ampi ed un'autonomia molto competitiva fino a 40 ore di utilizzo. Potete acquistarle al super prezzo in offerta di 22.49€, con il 55% di sconto rispetto al prezzo originale. Potete acquistarle a questo link.

Dall'audio si passa alla ricarica, dove Aukey è una delle regine del mercato, con il power bank wireless Basix Pro, con capacità di 20.000 mAh, che permette di ricaricare lo smartphone sia in modalità cablata sia senza fili, con potenza con cavo fino a 18W e wireless fino a 10W. Grazie al codice sconto lo pagate solo 25€, quindi al 50% di sconto. Trovate il link nel box in basso.

Infine, per chi cerca un caricabatterie wireless per il proprio iPhone dal 12 in su, la scelta può ricadere sulla ricarica magnetica Aukey Aircore, con potenza fino a 15W, compatibile con MagSafe di Apple ma anche con gli standard di ricarica di vari smartphone Android, ma anche per ricaricare senza fili i vari auricolari con standard Qi. Questa soluzione è ora in offerta al prezzo di 14.99€, in sconto del 50% e la potete acquistare a questo link.

Ricordiamo che tutte le offerte sopracitate sono valide fino al prossimo 30 settembre 2021 e che la spedizione è gratuita per ordini superiori a 28.99€.

