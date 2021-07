RedmiBook 15 Global è ufficiale: tutte le novità

La gamma laptop di Xiaomi e Redmi è qualcosa che ha sempre fatto gola a molti utenti alle nostre latitudini e soprattutto sono comunque sempre molto acquistati tramite gli store di importazione. Ma come il Mi Notebook, il RedmiBook 15 ha visto finalmente una distribuzione Global e di cui vi riportiamo specifiche tecniche, prezzo e disponibilità.

RedmiBook 15 Global: tutto ciò che c'è da sapere

Redmi to soon launch RedmiBoo in India. pic.twitter.com/IXcgj818eV — Mukul Sharma (@stufflistings) July 20, 2021

L'indizio dell'arrivo sul mercato Global, precisamente in India, del notebook di Redmi arrivava da un video teaser a seguito della presentazione di Xiaomi del nuovo Redmi Note 10T proprio nella patria del Gange. Oltre a vari prodotti infatti, appare la sigla “RedmiBoo“, che richiama chiaramente alla linea di laptop del partner del brand di Lei Jun. Ma in realtà, non l'India il primo paese in cui è disponibile il nuovo RedmiBook 15.

Design e specifiche tecniche

Infatti, il primo paese a vedere il primo RedmiBook Global è l'Indonesia, ma come si struttura? Guardiamo ad un laptop sottile ma non di fattura premium, seppure sempre gradevole alla vista. Questo lo si può vedere dalle cornici di cui si avvale il display da 15.6″, abbastanza marcate per i tempi attuali. Il pannello però sembra essere una buona soluzione Full HD in 16:9, con tecnologia di oscuramento CC per la privacy.

Passando all'hardware sottoscocca, la versione internazionale del notebook di Redmi si presenta entry-level, ma comunque con un Intel Core di 11a Generazione. Infatti, abbiamo una CPU i3-1115G4 fino a 3.0 GHz Dual-Core. Per la GPU è invece predisposta una Intel UHD Graphics. Per la memoria, c'è un unico taglio di RAM da 8 GB DDR4-3200 MHz, mentre per lo storage SSD siamo a 256/512 GB.

La batteria è poi un modulo da 46 Wh, oltre ad un caricabatterie da 65W. Presente una webcam HD, 2 porte USB 3.2 Gen 1, una porta USB 2.0, uscita audio digitale ottica, HDMI 1.4, jack 3.5 mm, porta Ethernet e Slot SD. Non manca nulla, se non una porta Type-C.

RedmiBook 15 Global – Prezzo e disponibilità

Il nuovo RedmiBook 15 in versione Global arriva quindi sul mercato indonesiano ad un prezzo di circa 352€ (5.999.000 rupie indonesiane) per la configurazione 8/256 GB che è effettivamente un costo molto competitivo in quanto a PC.

Non sappiamo ora se questo approdo sarà fatto anche in Europa, ma ce lo aspettiamo sicuramente in India, visti gli indizi sopracitati.

