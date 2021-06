OPPO colora Wimbledon e le sue foto leggendarie

Negli anni, OPPO è riuscita sempre più a ritagliarsi uno spazio importante nell'immaginario mondiale e quindi non è un caso se più un di un torneo dello Slam ATP e WTA (il massimo ente per il tennis), lo abbia scelto come partner. Stavolta tocca a Wimbledon, probabilmente lo Slam ATP e WTA più intrigante e seguito al Mondo, in cui OPPO ha ricolorato le foto iconiche del torneo con l'iniziativa Courting the Colour.

OPPO: ecco in cosa consiste Courting the Colour per Wimbledon

Ma come funziona questa bella iniziativa del brand? Il tutto nasce da un restauro operato da OPPO e Getty Images. Infine, sono stati selezionati 7 scatti iconici che mostrano la cura e soprattutto la dedizione a questo sport. Campioni e vere e proprie leggende di sport e moda come Suzanne Lenglen, Helen Jacobs e Fred Perry tornano quindi in una versione totalmente inedita, con i colori che gli scatti storici non avevano finora donato.

Queste le parole in merito all'iniziativa di Greg Grudeski, leggenda del tennis: “Il ritorno del tennis va celebrato, e quale modo migliore se non esplorando i momenti iconici che hanno reso questo sport quello che è oggi. L’innovazione e l’elevata tecnologia dietro a questo progetto hanno fatto sì che queste immagini, alcune vecchie di oltre 80 anni, sembrino essere state scattate solo ieri, offrendo un punto di vista inedito e riaccendendo importanti conversazioni su tematiche chiave per il mondo dello sport“.

A supporto di queste parole, ci pensa Gregor Almassy, CMO Overseas di OPPO: “Come partner di Wimbledon negli ultimi 3 anni, OPPO ha saputo cogliere fin da subito l’essenza dello spirito sportivo e l’importanza dei tornei, dei giocatori e dei fan, duramente colpiti dalla pandemia. Con questo ritorno alle origini speriamo di dare a tutti i tifosi una connessione ancora più profonda con il loro sport preferito e incoraggiarli a giocare con passione ed emozione. Quale miglior occasione per lanciare questo progetto se non Wimbledon, il cuore pulsante di questo sport“.

L'evento Courting the Colour di OPPO fa parte del progetto più ampio della “Green Factory” Play With Heart, fatto per avvicinare gli utenti al mondo del tennis.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu