ZTE lancia YouCare, la maglia smart che monitora la salute

Dopo aver saltato l'appuntamento dello scorso anno, il 2021 sancisce il ritorno del MWC di Barcellona, la fiera tech per eccellenza, da sempre palcoscenico per le migliori novità in arrivo. A questo giro ZTE ha presentato YouCare, un'innovativa maglia smart dedicata alla salute e al fitness: la t-shirt 5G “made in Italy” sfrutta dei sensori tessili per monitorare lo stato di salute dell'utente, per la massima sicurezza.

ZTE YouCare: tutto sulla maglia smart 5G “made in Italy”

Il rapporto tra indossabili e utilizzatori si assottiglia sempre di più: dagli accessori si passa agli abiti, con una marcia in più quando si parla di salute e sicurezza. Durante il MWC 2021 ha fatto capolino ZTE YouCare, maglia smart dotata di particolari sensori per la rilevazione dei parametri bio-vitali dell'utente. Insomma, grazie alla t-shirt 5G del brand asiatico è possibile sfruttare un vero e proprio elettrocardiogramma, effettuare l'analisi della respirazione e dei componenti del sudore, il grado di sforzo muscolare e la temperatura. Tutti i dati vengono trasmessi tramite rete 5G a centrali sanitarie e singoli utilizzatori.

Il settore eHealth si arricchisce di un prodotto top, realizzato da ZTE in collaborazione con Let's Web-earable Solution. Nonostante l'innovazione tecnologia racchiusa al suo interno – si tratta di soluzioni biomedicali integrate nelle trame del tessuto – la nuova maglia smart è fatta per essere indossata tutti i giorni, in ogni momento e senza alcuni tipo di limite.

Non si tratta quindi di un dispositivo pensato solo per gli sportivi, ma per tutti gli utenti interessati a migliorare il grado di sicurezza durante la vita lavorativa o ricreativa. Ma come funziona la t-shirt ZTE YouCare? I sensori polimerici stampati direttamente nell'E-Textile (tessuto intelligente) sono invisibili e impercettibili e raccolgono i dati in una centralina di piccole dimensioni, rappresentata da un'etichetta smart; questa integra un modulo 5G. I dati vengono elaborati da un software medico-sanitario, per poi essere trasmessi su smartphone e smartwatch dell'utente.

Ovviamente questa non è l'unica novità in arrivo: in programma ci sono anche altri accessori come guanti, solette, fasce per la testa, mascherine. Insomma, il mercato smart clothing è destinato ad arricchirsi ulteriormente!

