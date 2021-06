Torniamo a parlare di stampa 3D con un modello economico ed accessibile: Anet ET4 2020 (nuova versione) è la stampante perfetta per muovere i primi passi in questo mondo, grazie ad un'offerta da prendere al volo sullo store Banggood, con codice sconto e spedizione dall'Europa.

Codice sconto stampante 3D Anet ET4 2020: la nuova versione al miglior prezzo di sempre!

La stampante 3D Anet ET4 2020 (nuova versione) è una soluzione perfetta per neofiti o utenti esperti in cerca di una soluzione economica, ma perfettamente in grado di regalare soddisfazioni. Il dispositivo presenta un display LCD touch a colori da 2.8″; la punta stampante da 0.4 mm permette di ottenere la massima precisione, con uno spessore del filamento da 0.1 a 0.3 mm, con una risoluzione di ±0.1 mm.

In termini di velocità, Anet ET4 2020 ha una capacità di ≤150 mm/s. La precisione degli assi è invece di 0.012 mm XY e 0.004 mm Z, con un margine di errore minimo. Il dispositivo offre inoltre una pratica presa standard EU.

Se siete interessanti alla stampante 3D Anet ET4 2020, in basso trovate il link all'acquisto e il codice sconto da utilizzare. Vi segnaliamo che il dispositivo è spedito direttamente dai magazzini europei di Banggood. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu