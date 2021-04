Quando si pensa all'evoluzione tecnologia degli smartphone, non si può non pensare a quanto siano cambiati i display negli anni. Siamo passati da volere telefoni più compatti possibile a volerli sempre più ampi. Un cambio che deriva dalla trasformazione degli smartphone da strumenti di semplice comunicazione a centri multimediali. Oggi lo smartphone funge da factotum: telefonate, videochiamate, social, foto e video, streaming, gaming e tanto altro. Tutte mansioni che danno il meglio di loro quando si ha sotto mano uno schermo quanto più ampio possibile. Ma perché limitarsi ad un'unica dimensione visiva? Questa è la domanda che gli ingegneri OnePlus si sono posti con la creazione di OnePlus Omni.

OnePlus ha raggiunto traguardi considerevoli in ambito display, con il primo schermo Quad HD a 90 Hz fino alla tecnologia Fluid Display 2.0 dell'ultima serie 9. Ma l'azienda sta già pensando oltre e lo dimostra la realizzazione di OnePlus Omni, definito come il primo display 360° al mondo. L'obiettivo è quello di creare la migliore esperienza di interazione possibile, sia sotto il profilo visivo che quello tattile. La tecnologia Fluid Display 3.D sfoggia parametri quali risoluzione WQHD+ a 144 Hz e con campionamento a 480 Hz, grazie ad un avanzato pannello LTPO. Questo gli permette di gestire in maniera dinamica il refresh rate, potendo scendere fino ad un minimo di 1 Hz per preservare l'autonomia. Lo schermo adoperato da OnePlus è un AMOLED 10-bit con un'elevata profondità cromatica ed un'accuratezza pari a JNCD≈0.29.

OnePlus Omni reinventa il concetto di smartphone con una visione fenomenale a 360°

Se OnePlus Omni esiste è grazie al plasma a bassa energia che, posto sotto alla superficie del display, catalizza i gas nobili con un elettrodo ad alta tensione. Una tecnologia prematurata che permette di ottenere un contrasto elevatissimo ed una luminosità che può raggiungere i 1500 nits di picco. Ma al di là delle specifiche, OnePlus Omni vuole ripensare il modo in cui interagiamo con il display. Utilizzarlo vi farà sentire come un indovino con la sua sfera magica, potendo anche contare su una selfie camera sotto allo schermo. Questa estrema chiarezza dello schermo fa sì che il sensore fisheye integrato non abbia alcuna distorsione geometrica.

L'alta fluidità del pannello è accompagnata da un modem 5G, per far sì che la connessione sia estremamente veloce. Ottimo soprattutto nei paesini di periferia, laddove le reti di nuova generazione pullulano. A completare il tutto non poteva certo mancare una ricarica wireless a 90W, visto anche che non c'è modo di avere una porta USB data la sua struttura. A tal proposito, siamo di fronte ad un dispositivo completamente waterproof, quindi perfetto per portarselo durante le proprie sessioni di pesca subacquea.

Per celebrarne l'arrivo, OnePlus Omni sarà disponibile anche in una elegante edizione limitata in marmo, realizzata in collaborazione con il leggendario designer Charles Rennie Mackintosh, resuscitato per l'occasione. Se volete informazioni su prezzo e disponibilità, vi rimandiamo allo store ufficiale OnePlus.

