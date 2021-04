Mentre ci godiamo i festeggiamenti dello Xiaomi Mi Fan Festival 2021 su Banggood, le offerte continuano anche su tanti altri prodotti dello store. Se cercate una scrivania da gaming ma avete bisogno di tanto spazio e zero compromessi, allora la BlitzWolf BW-GD2 potrebbe essere la soluzione perfetta, grazie anche al codice sconto dedicato e alla spedizione dall'Europa.

Codice sconto BlitzWolf BW-GD2: la scrivania da gaming scende di prezzo dall'Europa

Rispetto alle versioni GD3 e GD1, questa volta l'azienda ha pensato bene di cambiare le carte in tavola in fatto di dimensioni. La scrivania da gamingf BlitzWolf BW-GD2, infatti, misura 1400 x 660 x 750 mm e si presenta come ben più ampia rispetto agli altri due modelli. Ovviamente non mancano le solite caratteristiche di prima categoria, come il mousepad waterproof, il poggiabibite ed un pratico aggancio per le cuffie. Il tutto nel perfetto stile aggressivo e tamarro della gamma!

La scrivania da gaming BlitzWolf BW-GD2 è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood, con tanto di spedizione dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu