L'industria dei videogiochi ha subito negli ultimi anni un'impennata importante grazie a Computer e console molto potenti, ma anche per i loro accessori. E questa nuova scrivania da gaming BlitzWolf BW-GD3 è un alleato importante per ogni gamer che si rispetti, considerando l'ottimo prezzo in offerta con Coupon su Banggood e la spedizione da Europa.

BlitzWolf BW-GD3 è la scrivania da gaming top in offerta con Coupon su Banggood

Guardando alla struttura, abbiamo delle dimensioni di 119 x 64 x 77 cm, per un peso di 25.7 kili ed un carico massimo di 117 kili. Inoltre, la scrivania da gaming BlitzWolf BW-GD3 ha due piedi a forma di Z che migliorano la stabilità di tutto il blocco, eliminando le vibrazioni. La parte superiore realizzata in fibra di carbonio riesce a contenere un monitor di gioco da massimo 40 pollici, il PC stesso, una tastiera da gioco e altri dispositivi gaming.

Chicca clamorosa è la presenza di LED nei piedi a Z, che rendono un effetto ottico davvero bello da vedere, inoltre è presente un vassoio portaoggetti, un portabicchieri, un gancio per le cuffie, dei gommini poggiacavi e anche un bel tappetino da gioco molto ampio. Insomma, dovete solo iniziare a giocare.

La nuova scrivania da gaming BlitzWolf BW-GD3 va quindi in offerta con Coupon sconto su Banggood al prezzo di 126.30 € con tanto di spedizione da Europa. Trovare il codice nel box in basso.

