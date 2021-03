Sappiamo bene che oggi scattare foto con lo smartphone è qualcosa che interessa la quasi totalità degli utenti. Più sono stabili, più sono apprezzate e questo si riflette anche con i video, quindi un selfie stick gimbal come lo Zhiyun SMOOTH-X in offerta con codice sconto su GearBest è l'ideale per questo tipo di esigenza, soprattutto se spedito rapidamente da Europa.

Zhiyun SMOOTH-X: il selfie stick gimbal è in offerta con codice sconto su GearBest

Compatto e dall'aspetto elegante, lo Zhiyun SMOOTH-X si fa trasportare molto facilmente in uno zaino o anche in tasca, essendo anche molto leggero. Tra l'altro, essendo la sua asta telescopica, possiamo estendere il raggio d'azione fino a 260 mm. Il tutto viene gestito dal comodo pannello di controllo sul manico, così da catturare, filmare e controllare lo zoom.

Il tasto M multi-funzione permette inoltre di passare senza problemi dalla modalità Orizzontale a quella Verticale con un semplice click. Si controlla facilmente tramite smartphone grazie al Bluetooth, con possibilità di riprese lunghe grazie alla possibilità di ricaricarlo tramite USB Type-C. Il tutto può essere gestito dall'applicazione ZY Cami.

Trovate il selfie stick gimbal Zhiyun SMOOTH-X in offerta all'ottimo prezzo di 50.9€ grazie al codice sconto di GearBest, diventando ancora più appetibile grazie alla comoda spedizione da Europa gratis.

