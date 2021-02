Tra i dispositivi tecnologici più utilizzati dagli utenti, oltre allo smartphone, abbiamo senza dubbio gli indossabili. Soprattutto, i dispositivi audio come cuffie e auricolari, soprattutto TWS, hanno avuto una crescita esponenziale, tanto che il CEO di Realme ha definito il 2021 l'anno dell'audio smart.

Realme: ecco i segreti del successo dell'audio smart secondo il CEO

Stando alle parole nel lungo editoriale redatto da Madhav Sheth, Vicepresidente e CEO India & Europa di Realme, per poter funzionare il settore audio ha bisogno anzitutto di una situazione di democratizzazione degli elementi cardine di prodotti come cuffie e auricolari TWS. Infatti, la sua filosofia prevede di portare a tutti espedienti come la cancellazione attiva del rumore (ANC), ma anche di elementi di qualità come i driver a diaframma DLC, che puntino a donare qualità per tutte le tasche.

Tutto questo confluirà in un anno molto positivo di un settore che sta vivendo una perenne crescita dal 2016, quando ci fu una rivalutazione del suono in chiave streaming e soprattutto wireless. In una visione molto propositiva, lo stesso Sheth ha visto una possibilità per attuare il suo progetto nella sua terra d'origine, l'India, portando risultati enormi capaci di far diventare la stessa Realme un brand di grande spessore in patria e anche nel continente europeo.

Con queste premesse, il marchio lancerà molto presto le nuove Realme Buds Air 2, che potrebbero segnare un nuovo standard di qualità ad un prezzo molto competitivo, stravolgendo totalmente il mercato globale dell'audio wireless.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu