A distanza di pochissimo dai primi dettagli in merito alle future Buds Q2 – cuffie low budget compatte e presumibilmente dal design in-ear – arriva una nuova certificazione per la compagnia asiatica, stavolta con protagonisti gli auricolari Realme Buds Air 2, citate con tanto di nome commerciale.

Aggiornamento 15/02: Realme Buds Air 2, ci sono importanti novità. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Realme appears to be coming up with its second generation TWS now. Yesterday, I spotted the Realme Buds Q2 and today, the Realme Buds Air 2 have received the FCC certification. #Realme #RealmeBudsAir2 pic.twitter.com/7k29uX8IkE

Il documento in questione, ossia la certificazione dell'ente FCC riporta sia il numero di modello RMA2003 che il nome delle cuffie TWS, Realme Buds Air 2 appunto. Proprio come nel caso delle Buds Q2, la presenza di questo certificato indica che il lancio è quasi imminente e quindi potremmo avere notizie ufficiali già nel corso delle prossime settimane (o comunque entro la fine del mese di dicembre). Il documento dell'FCC mostra parte della custodia di ricarica e riporta che si tratterà di una soluzione da 400 mAh.

Al momento non ci sono altri dettagli né per quanto riguarda le specifiche né il design.

Probabilmente ci troveremo di fronte ad un accessorio simile alla prima generazione (qui trovate la nostra recensione) – quindi con un design semi in-ear – ma con vari miglioramenti. Di recente Realme ha lanciato le cuffie Buds Air Pro, con tanto di supporto alla cancellazione attiva del rumore ANC: purtroppo non è dato di sapere se questa feature sarà presente anche nelle Realme Buds Air 2 oppure se verrà reintrodotta in una delle future varianti della seconda generazione.

Come di consueto, non appena ne sapremo di più sulle nuove cuffie della famiglia Air provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità al riguardo.

Si torna a parlare di queste nuove cuffie, probabilmente proprio le indiziate del nuovo teaser comparso su Twitter. Dalle immagini, infatti, pare che Realme stia collaborando con The Chainsmokers, una famosa band americana. Ovviamente parliamo, quindi, di tutto ciò che fa riferimento alla parte audio, dunque non possiamo non fare riferimento alle nuove Realme Buds Air 2 che, a breve, dovrebbe uscire sul mercato.

Looks like realme is partnering up with The Chainsmokers for their upcoming TWS Earphones! Interested to see what will happen with them on board.

Apparently the slogan is "Noise Off" which means the product might feature ANC. #realme pic.twitter.com/MgOvehAbTy

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 11, 2021