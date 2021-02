Redmi Note 8 si aggiorna ad Android 11 | Download

Buone notizie per tutti i possessori di Redmi Note 8, perché l'aggiornamento ad Android 11 è dietro l'angolo. Il team di sviluppo della MIUI ha ufficialmente dato il via al roll-out che porterà l'ultimo major update sul medio di gamma Xiaomi. Il percorso di aggiornamento del software era partito ad inizio anno, con la ricezione della MIUI 12.5 Beta. Ma adesso il firmware con l'ultima versione del robottino verde sta finalmente giungendo in forma stabile e non più beta.

Redmi Note 8 inizia a ricevere l'aggiornamento ad Android 11

Dopo Xiaomi Mi 10T Lite negli scorsi giorni, anche per il tanto apprezzato e venduto Redmi Note 8 è arrivato il tempo di saggiare Android 11. L'aggiornamento che è stato rilasciato dagli sviluppatori Xiaomi include la MIUI V12.0.1.0.RCOCNXM, pertanto stiamo parlando di una ROM China. Come spesso accade in questi casi, trattandosi della primissima release siamo di fronte ad una Stable Beta. Questo significa che è sì il firmware definitivo, ma che sta venendo rilasciato ad una ristretta cerchia di utenti. Nel caso in cui non venisse segnalato nessun bug degno di rilievo, allora l'aggiornamento sarà fatto partire per tutti quanti.

Per quanto riguarda la ROM MIUI 12 Global ed EEA, potrebbe volerci ancora qualche giorno prima che Android 11 arrivi sulle unità occidentali di Note 8. Per ingannare l'attesa, vi ricordiamo che le novità di Android 11 le trovate tutte nel dettaglio nell'articolo dedicato, assieme alla lista dei modelli che si aggiorneranno (o già aggiornati).

Scarica Android 11 per Note 8

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu